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Adrian Bumbescu le arată uşa celor de la FCSB, după ce gazonul din Ghencea a fost criticat: „Nu sunt bineveniţi”

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 10:53

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Adrian Bumbescu le arată uşa celor de la FCSB, după ce gazonul din Ghencea a fost criticat: „Nu sunt bineveniţi

Adrian Bumbescu / AntenaSport

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Adrian Bumbescu le-a dat replica celor de la FCSB, după ce echipa lui Gigi Becali s-a plâns de gazonul din Ghencea. FCSB a început cu stângul sezonul european, după ce a pierdut meciul tur cu FK Auda, din turul 2 preliminar Conference League, scor 2-3.

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Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, s-a plâns de calitatea gazonului din Ghencea şi a anunţat că echipa va juca, cel mai probabil, pe stadionul Arcul de Triumf, acolo unde evoluează şi Dinamo.

Adrian Bumbescu le-a dat replica celor de la FCSB: „Dacă nu le merge bine, să schimbe terenul”

Comentariile făcute de Mihai Stoica nu i-au picat deloc bine lui Adrian Bumbescu. Fostul mare jucător al Stelei i-a invitat pe cei de la FCSB să caute alt stadion, dacă sunt nemulţumiţi de condiţiile din Ghencea. Mai mult, Bumbescu a dezvăluit că echipa lui Daniel Opriţa a fost nevoită să joace pe alte terenuri două meciuri amicale, tocmai pentru a proteja gazonul de pe stadionul Steaua.

„Din contră, pe noi nu ne-au lăsat să jucăm vreo două meciuri amicale ca să protejăm terenul. Se ocupă și angajații care se ocupă și de terenurile adiacente. Dacă nu le merge bine acolo, să schimbe terenul. Să se mute, că nu sunt prea binevenți în Ghencea”, a declarat Adrian Bumbescu, potrivit sport.ro.

FCSB şi-a luat revanşa în campionat, după înfrângerea cu Auda de săptămâna trecută. Echipa lui Marius Baciu este singura formaţie din Liga 1 cu şase puncte după primele două etape. În weekend, FCSB a câştigat duelul de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda, scor 2-0.

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Acum, FCSB se pregăteşte pentru returul din Letonia cu FK Auda. Echipa care va câştiga această dublă va juca în turul 3 preliminar Conference League cu câştigătoarea dublei dintre NK Aluminij şi Dinamo City. În tur, cele două au încheiat la egalitate, scor 1-1.

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