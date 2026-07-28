„Ce copiaţi? Prostia?” Jucătorii de la Rapid, făcuţi praf după o singură fază din meciul cu Botoşani

Jucătorii de la Rapid au fost făcuţi praf de Basarab Panduru, după o fază din meciul cu Botoşani. Fostul internaţional nu s-a abţinut după ce a văzut cum au executat giuleştenii lovitura de start a meciului încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a doua a sezonului.

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Rapidiştii au surprins la începerea partidei cu Botoşani. Grameni a trimis direct în afara terenului, în apropiere de careul celor de la Botoşani. PSG este una dintre echipele care apelează constant la o astfel de lovitură de start, pentru a face presing şi a avea un avantaj în ofensivă.

Jucătorii de la Rapid, făcuţi praf după lovitura de start a meciului cu Botoşani

Basarab Panduru nu înţelege de ce echipele aleg să execute astfel lovitura de start a unui meci. Fostul internaţional i-a taxat pe elevii lui Daniel Pancu pentru faptul că au copiat asta de la echipele mari din Europa.

„Pandi” a transmis că Rapid ar fi putut profita altfel de momentul de posesie din startul partidei cu Botoşani, iar jucătorii giuleşteni nu au nicio explicaţie pentru modul în care au irosit o minge.

„Mi se pare că e foarte mișto (n.r. – ironic). De ce să nu fie bine să ai mingea și să o dai adversarilor? Când o recuperezi, de ce nu o dai tot acolo? Își zic: «Îi prindem pe ăștia nepregătiți. O dăm acolo, mergem, facem presing și dăm gol!». Băi, băieți, terminați cu prostiile astea!