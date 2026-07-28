„Ce copiaţi? Prostia?” Jucătorii de la Rapid, făcuţi praf după o singură fază din meciul cu Botoşani

Jucătorii de la Rapid au fost făcuţi praf de Basarab Panduru, după o fază din meciul cu Botoşani. Fostul internaţional nu s-a abţinut după ce a văzut cum au executat giuleştenii lovitura de start a meciului încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a doua a sezonului.
Rapidiştii au surprins la începerea partidei cu Botoşani. Grameni a trimis direct în afara terenului, în apropiere de careul celor de la Botoşani. PSG este una dintre echipele care apelează constant la o astfel de lovitură de start, pentru a face presing şi a avea un avantaj în ofensivă.
Jucătorii de la Rapid, făcuţi praf după lovitura de start a meciului cu Botoşani
Basarab Panduru nu înţelege de ce echipele aleg să execute astfel lovitura de start a unui meci. Fostul internaţional i-a taxat pe elevii lui Daniel Pancu pentru faptul că au copiat asta de la echipele mari din Europa.
„Pandi” a transmis că Rapid ar fi putut profita altfel de momentul de posesie din startul partidei cu Botoşani, iar jucătorii giuleşteni nu au nicio explicaţie pentru modul în care au irosit o minge.
„Mi se pare că e foarte mișto (n.r. – ironic). De ce să nu fie bine să ai mingea și să o dai adversarilor? Când o recuperezi, de ce nu o dai tot acolo? Își zic: «Îi prindem pe ăștia nepregătiți. O dăm acolo, mergem, facem presing și dăm gol!». Băi, băieți, terminați cu prostiile astea!
Nu e nicio explicație! Ce copiezi? Prostia? Ce să copiezi? Fă altceva. Dă mingea înapoi, apoi dă o pasă lungă, ia-o în viteza cea mai mare și câștigă mingea acolo. Nu da mingea în aut.
Rapid îl are pe Jambor. Dă pasă înapoi, Jambor bagă sprint, trimite mingea pe el și toți jucătorii se duc lângă Jambor, apoi recuperezi mingea. Sari peste linia adversarului. Dacă la aut adversarul nu e pregătit, înainte mă gândesc că e și mai nepregătit. Că vede că are aut și se trezește puțin”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
În meciul din runda a doua a sezonului, Claudiu Petrila a deschis scorul pentru Rapid, în minutul 45. În minutul 90+1, Sebastian Mailat a egalat după un penalty repetat, cu ajutorul VAR-ului. Giuleştenii au ratat astfel şansa de a obţine a doua victorie din tot atâtea meciuri, urmând ca în runda următoare să se dueleze cu CFR Cluj.
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