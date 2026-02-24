Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş

Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş

Dan Roșu Publicat: 24 februarie 2026, 14:10

Comentarii
Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş

George Puşcaş a semnat cu Dinamo - Facebook Dinamo

George Puşcaş este noul jucător al lui Dinamo! Atacantul de 29 de ani cotat la 900.000 de euro a semnat din postura de jucător liber de contract în care se afla după despărţirea de Bodrumspor, din vara anului trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Puşcaş a semnat pe un sezon şi jumătate cu Dinamo şi va încasa un salariu lunar de 21.000 de euro. De asemenea, prima de instalare va fi de 50.000 de euro.

Dinamo l-a prezentat pe George Puşcaş

“Bine ai venit, George Pușcaș!

Suntem bucuroși să anunțăm transferul atacantului George Pușcaș, care ni se alătură din postura de jucător liber de contract.
La 29 de ani, George vine cu un parcurs solid în fotbalul european, evoluând de-a lungul carierei la cluburi precum Inter Milano, Palermo, Reading, Pisa și Genoa. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariții, 42 de goluri și 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reușind 17 goluri și 5 pase decisive.

Debutul său la Echipa Națională a României a avut loc în 2018, iar până în prezent a strâns 46 de selecții și 11 goluri sub tricolor.
Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eșalon. Noul nostru atacant a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumătate, până la 30.06.2027, și va evolua cu numărul 47.

Reclamă
Reclamă

Îi urăm mult succes în tricoul alb-roșu și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, se arată pe contul de Facebook al lui Dinamo.

George Puşcaş, 11 goluri la Bodrumspor

Dinamo avea mare nevoie de un atacant, ţinând cont că în această iarnă s-a despărţit de Stipe Perica. Vârful croat încasa lunar suma de 19.000 de euro, nu cu mult diferită faţă de cea pe care o va încasa George Puşcaş.

O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euroO primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
Reclamă

George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.

La Bodrumspor, vârful cotat la 900.000 de euro a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”
14:08
Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY
14:02
O nouă plângere la CNCD împotriva lui Gigi Becali pentru derapaje sexiste
13:58
Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru “sparge” banca
13:36
Ionuţ Chirilă şi-a găsit echipă. Va antrena în România: “Eu aşa ştiu”
13:29
Max Verstappen, anunţ despre viitorul său în F1: “Sunt aproape de final”. Dezăluirea olandezului: “Poate sună dramatic”
13:09
George Puşcaş vrea din nou la naţionala României: “Nu o să renunţ niciodată”
Vezi toate știrile
1 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 2 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 3 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul 4 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 5 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 6 Dinamo mai pierde un jucător important în vară, în afară de Kennedy Boateng!
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul