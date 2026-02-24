Dinamo l-a prezentat oficial pe George Puşcaş - Antena Sport

George Puşcaş este noul jucător al lui Dinamo! Atacantul de 29 de ani cotat la 900.000 de euro a semnat din postura de jucător liber de contract în care se afla după despărţirea de Bodrumspor, din vara anului trecut.
Puşcaş a semnat pe un sezon şi jumătate cu Dinamo şi va încasa un salariu lunar de 21.000 de euro. De asemenea, prima de instalare va fi de 50.000 de euro.
Dinamo l-a prezentat pe George Puşcaş
“Bine ai venit, George Pușcaș!
Suntem bucuroși să anunțăm transferul atacantului George Pușcaș, care ni se alătură din postura de jucător liber de contract.
La 29 de ani, George vine cu un parcurs solid în fotbalul european, evoluând de-a lungul carierei la cluburi precum Inter Milano, Palermo, Reading, Pisa și Genoa. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariții, 42 de goluri și 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reușind 17 goluri și 5 pase decisive.
Debutul său la Echipa Națională a României a avut loc în 2018, iar până în prezent a strâns 46 de selecții și 11 goluri sub tricolor.
Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eșalon. Noul nostru atacant a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumătate, până la 30.06.2027, și va evolua cu numărul 47.
Îi urăm mult succes în tricoul alb-roșu și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, se arată pe contul de Facebook al lui Dinamo.
George Puşcaş, 11 goluri la Bodrumspor
Dinamo avea mare nevoie de un atacant, ţinând cont că în această iarnă s-a despărţit de Stipe Perica. Vârful croat încasa lunar suma de 19.000 de euro, nu cu mult diferită faţă de cea pe care o va încasa George Puşcaş.
George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.
La Bodrumspor, vârful cotat la 900.000 de euro a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.
