Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru "sparge" banca - Antena Sport

Universitatea Craiova are şanse considerabile la primul titlu din era “Mihai Rotaru”, iar patronul a pregătit sume uriaşe pentru jucători în cazul în care vor fi primii la final.

Oltenii sunt pe primul loc după 28 de etape, cu 56 de puncte acumulate. Craiova e la 4 puncte de Dinamo şi Rapid, principalele contracandidate, cel puţin în acest moment.

Jucătorii Universităţii Craiova, prime de titlu de 25.000 de euro

Conform fanatik.ro, jucătorii vor avea prime de 25.000 de euro dacă vor câştiga campionatul. Mai mult, ţinând cont că o victorie e premiată cu 1.000 de euro, iar la egal sunt promişi 300 de euro, fotbaliştii au încasat deja 18.400 de euro.

Astfel, dacă vor cuceri titlul, fotbaliştii Filipe Coelho vor ajunge la un total de 50-60.000 de euro câştigaţi, pe lângă salarii.

Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu

Ștefan Baiaram (23 de ani) a oferit declarații după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 0-3, în etapa a 28-a din Liga 1. Mijlocașul a revenit pe teren după suspendarea de două etape primită, în urma incidentului din debry-ul cu Dinamo.