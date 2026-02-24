Prime uriaşe pentru jucători dacă Universitatea Craiova ia titlul! Mihai Rotaru "sparge" banca - Antena Sport

Universitatea Craiova are şanse considerabile la primul titlu din era “Mihai Rotaru”, iar patronul a pregătit sume uriaşe pentru jucători în cazul în care vor fi primii la final.
Oltenii sunt pe primul loc după 28 de etape, cu 56 de puncte acumulate. Craiova e la 4 puncte de Dinamo şi Rapid, principalele contracandidate, cel puţin în acest moment.
Jucătorii Universităţii Craiova, prime de titlu de 25.000 de euro
Conform fanatik.ro, jucătorii vor avea prime de 25.000 de euro dacă vor câştiga campionatul. Mai mult, ţinând cont că o victorie e premiată cu 1.000 de euro, iar la egal sunt promişi 300 de euro, fotbaliştii au încasat deja 18.400 de euro.
Astfel, dacă vor cuceri titlul, fotbaliştii Filipe Coelho vor ajunge la un total de 50-60.000 de euro câştigaţi, pe lângă salarii.
Ștefan Baiaram nu se gândește la titlu
Ștefan Baiaram (23 de ani) a oferit declarații după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 0-3, în etapa a 28-a din Liga 1. Mijlocașul a revenit pe teren după suspendarea de două etape primită, în urma incidentului din debry-ul cu Dinamo.
“Este o victorie foarte importantă, am avut ședință înaintea meciului, Mister ne-a spus că e un meci important. Ne bucurăm că am câștigat, mai avem două meciuri până la play-off, acolo se vor da bătălii grele.
Toată lumea ne dă favorită, mă bucur că în această seară am marcat mai multe goluri. Avem jucători cu experiență care au trecut prin astfel de momente, nu ne gândim la campionat, mai avem 12 meciuri și după ne vom gândi”, a spus Baiaram.
