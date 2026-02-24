Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

Închide meniul
Programul optimilor de finală ale Ligii Campionilor Asiei (2-4 şi 9-11 martie). Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

Alex Masgras Publicat: 24 februarie 2026, 14:08

Trofeul Ligii Campionilor Asiei / Profimedia

Liga Campionilor Asiei continuă cu fazele eliminatorii, după ce grupa principală s-a încheiat. În competiţie au rămas 16 echipe care luptă pentru supremaţie în Asia. Toate meciurile vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Singura echipă fără înfrângere din Vest a fost Al Hilal, echipă care a câştigat 7 meciuri şi a remizat o singură dată în grupa principală. De partea cealaltă, în Est, Machida s-a clasat pe primul loc, dar cu 17 puncte.

Programul optimilor de finală în Liga Campionilor Asiei

În optimile de finală, echipa de pe primul loc întâlneşte echipa care a terminat pe locul 8, echipa de pe locul 2 joacă împotriva echipei de pe locul 7 şi aşa mai departe.

Dacă optimile de finală se dispută în dublă manşă, iar echipele sunt împărţite în două conferinţe, de vest şi de est, lucrurile se schimbă din sferturi.

În perioada 16-25 aprilie, la Jeddah, în Arabia Saudită, va avea loc un Final 8. Acolo, meciurile se vor disputa în dublă manşă, finala urmând să aibă loc pe King Abdullah Sports City Stadium, pe 25 aprilie.

King Abdullah Sports City Stadium, stadionul pe care se va disputa finala Ligii Campionilor Asiei / Profimedia
Programul complet al optimilor de finală! Toate meciurile sunt LIVE în AntenaPLAY

2 martie

  • Shabab Al Ahli – Tractor (18:00)
  • Al Duhail SC – Al Ahli Saudi FC (20:15)

3 martie

  • Melbourne City FC – Buriram United (09:45)
  • Gangwon FC – FC Machida Zelvia (12:00)
  • Al Wahda – Al Ittihad (18:00)
  • Al Sadd – Al Hilal (20:15)

4 martie

  • FC Seoul – Vissel Kobe (12:00)
  • Johor – Sanfrecce Hiroshima (14:15)

9 martie

  • Al Ahli – Al Duhail (22:30)
  • Tractor – Shabab Al Ahli (urmează să fie stabilită)

10 martie

  • Machida Zelvia – Gangwon (12:00)
  • Buriram United – Melbourne City (14:15)
  • Al Hilal – Al Sadd (20:15)
  • Al Ittihad – Al Wahda (20:15)

11 martie

  • Vissel Kobe – FC Seoul (12:00)
  • Sanfrecce Hiroshima – Johor (12:00)
