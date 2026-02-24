George Puşcaş vrea din nou la naţionala României: "Nu o să renunţ niciodată" - Antena Sport

George Puşcaş este ultimul transfer al celor de la Dinamo. Atacantul a vorbit despre mutarea în Ştefan cel Mare, dar şi despre faptul că nu mai este în vederile lui Mircea Lucescu. El spera ca prin evoluţia lui la Dinamo să reintre în circuitul României.

“Când joci pentru naţională închizi ochii. Aveam visul de mic copil să joc pentru România, nu puteam să reacţionez la oamenii care aveau o părere. Nu o să renunţ niciodată la aşa ceva. Toţi ne dorim! Au fost meciuri mai grele, poate, dar am ales să joc pentru naţională. Am încercat să construim ce s-a şi văzut. Rezultatele de la European au fost mari, ar trebui să nu se uite. Noi am mers pe unitate, noi nu avem jucători în campionate puternice. Veneam de la echipe mai modeste şi totuşi am făcut faţă”, a declarat Puşcaş la 48TV.

“George Puşcaş se întoarce la Dinamo, acesta este primul obiectiv, să pot să dau o mână de ajutor. Şi cu siguranţă dacă eu sunt bine aici vine şi echipa naţională”, a mai spus fotbalistul.

George Puşcaş spune că sumele vehiculate în presă despre salariul lui nu sunt reale. Iar discuţia despre transfer a început în urmă cu câteva săptămâni. Deci el nu a solicitat un salariu de 50.000 de euro pe lună.

“S-a vorbit că am cerut o sumă, eu nu am vorbit de bani cu Dinamo. Eu nu am vorbit ofcial cu cineva până acum câteva săptămâni. Când conducerea a venit la mine pentru prima dată, atunci nu a mai fost loc de multă vorbărie”, a mai spus fotbalistul.