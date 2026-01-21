Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion: "Să ia şi anul acesta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion: “Să ia şi anul acesta”
EXCLUSIV

Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion: “Să ia şi anul acesta”

Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 10:39

Comentarii
Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion: Să ia şi anul acesta

Ionuţ Lupescu, la demolarea stadionului Dinamo/ AntenaSport

Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion. Fosta glorie din Ştefan cel Mare, în prezent oficial în cadrul CS Dinamo, speră ca echipa lui Zeljko Kopic să cucerească titlul în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

20 ianuarie a fost o zi istorică pentru suflarea dinamovistă. Demolarea vechiului stadion din Ştefan cel Mare a început, sub privirile a sute de fani şi legende ale clubului.

Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion

Ionuţ Lupescu a fost prezent în ziua în care buldozerele au intrat în Ştefan cel Mare. Fostul internaţional a mărturisit că aştepta de mult acest moment, abia aşteptând să-i vadă pe fani în tribunele noii arene, care se estimează că va fi gata în 2028.

De asemenea, întrebat dacă Dinamo va cuceri titlul pe noua arenă, Ionuţ Lupescu a oferit un răspuns clar. El a transmis că vrea ca formaţia lui Zeljko Kopic să devină campioană, în acest sezon.

“Aştept de mult acest moment, mai important e că am reuşit, suporterii se bucură. Abia aştept, în doi ani, să-i văd pe toţi pe un stadion nou, aici e fieful nostru. (N.r. Să ia Dinamo campionatul pe stadion nou?) Să ia campionatul anul ăsta. Să ia şi pe acest stadion, dar şi anul acesta”, a declarat Ionuţ Lupescu, pentru AntenaSport.

Reclamă
Reclamă

Actuala arenă din Ştefan cel Mare a fost inaugurată pe 14 octombrie 1951. Ultima dată, Dinamo a evoluat acolo pe 29 mai 2022, stadionul mai fiind folosit de echipa Clubului Sportiv.

Noul stadion al lui Dinamo va avea 25.000 de locuri şi urmează să fie gata în 2028, termenul de execuţie fiind de 25 de luni. Noua arenă va costa suma de 117 milioane de euro, iar Primăria Sectorului 2 va finanţa proiectul cu suma de 25 de milioane de euro.

Momentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şineMomentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şine
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă
Observator
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
Fanatik.ro
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
10:23
Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Ce jucător s-a accidentat şi nu va face deplasarea
10:07
Gabriela Ruse, prima reacţie după calificarea în turul trei la Australian Open: “Am avut noroc a treia oară”
9:50
Ce sumă uriaşă a câştigat Gabriela Ruse, după o nouă victorie clară la Australian Open
9:41
Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open
9:17
Fabio Capello nu a menajat Interul lui Chivu după eşecul cu Arsenal
9:09
Vinicius, anunţ despre viitorul lui la Real Madrid, după ce a fost huiduit de fani: “Sunt şi eu om”
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham