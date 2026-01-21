Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion: "Să ia şi anul acesta" - Antena Sport

Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion. Fosta glorie din Ştefan cel Mare, în prezent oficial în cadrul CS Dinamo, speră ca echipa lui Zeljko Kopic să cucerească titlul în acest sezon.

20 ianuarie a fost o zi istorică pentru suflarea dinamovistă. Demolarea vechiului stadion din Ştefan cel Mare a început, sub privirile a sute de fani şi legende ale clubului.

Ionuţ Lupescu a fost prezent în ziua în care buldozerele au intrat în Ştefan cel Mare. Fostul internaţional a mărturisit că aştepta de mult acest moment, abia aşteptând să-i vadă pe fani în tribunele noii arene, care se estimează că va fi gata în 2028.

De asemenea, întrebat dacă Dinamo va cuceri titlul pe noua arenă, Ionuţ Lupescu a oferit un răspuns clar. El a transmis că vrea ca formaţia lui Zeljko Kopic să devină campioană, în acest sezon.

“Aştept de mult acest moment, mai important e că am reuşit, suporterii se bucură. Abia aştept, în doi ani, să-i văd pe toţi pe un stadion nou, aici e fieful nostru. (N.r. Să ia Dinamo campionatul pe stadion nou?) Să ia campionatul anul ăsta. Să ia şi pe acest stadion, dar şi anul acesta”, a declarat Ionuţ Lupescu, pentru AntenaSport.