Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş. "Câinii" au reluat negocierile cu atacantul român - Antena Sport

Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş (29 de ani). “Câinii” au reluat negocierile cu atacantul român, dorit de Zeljko Kopic sub comanda sa.
George Puşcaş a fost pe lista de transferuri a lui Dinamo încă de la începutul perioadei de mercato din această iarnă. Fereastra de transferuri s-a încheiat în Liga 1, însă echipele mai pot transfera jucători liberi de contract.
Dinamo forţează transferul lui George Puşcaş
George Puşcaş e liber de contract încă din septembrie 2025, după despărţirea de Bodrumspor. Ţinând cont că încă nu şi-a găsit echipă, atacantul se află în negocieri avansate cu Dinamo, notează jurnalistul Emanuel Roşu.
Şansele de reuşită ar fi unele mari, dat fiind şi faptul că Dinamo are nevoie urgentă de un atacant. În această iarnă, Zeljko Kopic a renunţat la Stipe Peria iar singurul vârf de meserie rămas în lotul “câinilor” este Alexandru Pop. Pe această poziţie, antrenorul croat i-a mai titularizat pe Alberto Soro şi pe Mamoudou Karamoko.
Primele negocieri între Dinamo şi George Puşcaş au intrat în impas, după ce atacantul a cerut un salariu de 50.000 de euro, peste media Ligii 1. Atacantul încasa lunar la Bodrumspor, fosta lui echipă, nu mai puţin de 70.000 de euro.
George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.
La Bodrumspor, George Pușcaș a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.
