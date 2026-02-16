Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kylian Mbappe, în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Benfica lui Jose Mourinho. Veste bună pentru "galactici" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Kylian Mbappe, în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Benfica lui Jose Mourinho. Veste bună pentru “galactici”

Kylian Mbappe, în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Benfica lui Jose Mourinho. Veste bună pentru “galactici”

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 13:54

Comentarii
Kylian Mbappe, în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Benfica lui Jose Mourinho. Veste bună pentru galactici

Kylian Mbappe, la Real Madrid/ Profimedia

Starul francez Kylian Mbappe s-a recuperat după problemele la genunchiul stâng care l-au făcut să rateze meciul de campionat cu Real Sociedad (scor 4-1), disputat în weekend, fiind inclus în lotul lui Real Madrid pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, care va avea loc marţi seara în capitala Portugaliei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid nu va putea conta însă la acest duel pe Raul Asencio şi Rodrygo, ambii suspendaţi, şi nici pe accidentaţii Eder Militao şi Jude Bellingham.

Kylian Mbappe, apt pentru Benfica – Real Madrid

Eliminarea lui Asencio pe Estadio da Luz, în ultimul meci din faza principală a Champions League, în care Real a fost învinsă de Benfica (scor 2-4), îl lasă pe tânărul fundaş madrilen în afara lotului pentru prima manşă a barajului pentru optimile de finală, împotriva aceleiaşi adversare.

Brazilianul Rodrygo a fost la rândul său eliminat în partida respectivă, iar în prezent este indisponibil din cauza unei tendinite la ischiogambierul drept.

Antrenorul Alvaro Arbeloa îl însă are la dispoziţie pe Mbappe, care a fost menajat la meciul cu Real Sociedad, deşi a figurat în lotul madrilenilor Tehnicianul spaniol a făcut modificări în ceea ce-l priveşte pe al treilea portar, Fran Gonzalez înlocuindu-l pe Sergio Mestre, convocându-i totodată pe fundaşul central Joan Martinez şi pe mijlocaşul Thiago Pitarch, în locul lui Cesar Palacios.

Reclamă
Reclamă

Real Madrid se confruntă cu Benfica Lisabona fără patru dintre jucătorii săi de bază: pe lângă suspendaţii Asencio şi Rodrygo, fundaşul brazilian Eder Militao şi mijlocaşul englez Jude Bellingham vor rata şi manşa secundă a barajului cu lusitanii, programată săptămâna viitoare pe stadionul Bernabeu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet
Observator
Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
Fanatik.ro
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
16:51
NEWS ALERTDavid Popovici e uriaş! A fost declarat cel mai bun sportiv din Balcani, în 2025. Ce nume mari a învins
16:49
Fostul jucător de la Dinamo, transfer la Barcelona sau Real Madrid!
16:47
Conducerea Csikszereda a reacționat, după a 7-a amendă primită din partea FRF: „Un război deschis”
16:46
Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: “Să vă aduc aminte ceva”
16:30
Meme Stoica, replică la Adrian Porumboiu după ce l-a făcut “paharnic”: “E un om de 75 de ani, am respect pentru senectute”
16:23
LPF a anunțat programul rundei a 29-a din Liga 1! Când au fost programate meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul