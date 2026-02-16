Kylian Mbappe, în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Benfica lui Jose Mourinho. Veste bună pentru "galactici" - Antena Sport

Starul francez Kylian Mbappe s-a recuperat după problemele la genunchiul stâng care l-au făcut să rateze meciul de campionat cu Real Sociedad (scor 4-1), disputat în weekend, fiind inclus în lotul lui Real Madrid pentru prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, care va avea loc marţi seara în capitala Portugaliei.
Real Madrid nu va putea conta însă la acest duel pe Raul Asencio şi Rodrygo, ambii suspendaţi, şi nici pe accidentaţii Eder Militao şi Jude Bellingham.
Kylian Mbappe, apt pentru Benfica – Real Madrid
Eliminarea lui Asencio pe Estadio da Luz, în ultimul meci din faza principală a Champions League, în care Real a fost învinsă de Benfica (scor 2-4), îl lasă pe tânărul fundaş madrilen în afara lotului pentru prima manşă a barajului pentru optimile de finală, împotriva aceleiaşi adversare.
Brazilianul Rodrygo a fost la rândul său eliminat în partida respectivă, iar în prezent este indisponibil din cauza unei tendinite la ischiogambierul drept.
Antrenorul Alvaro Arbeloa îl însă are la dispoziţie pe Mbappe, care a fost menajat la meciul cu Real Sociedad, deşi a figurat în lotul madrilenilor Tehnicianul spaniol a făcut modificări în ceea ce-l priveşte pe al treilea portar, Fran Gonzalez înlocuindu-l pe Sergio Mestre, convocându-i totodată pe fundaşul central Joan Martinez şi pe mijlocaşul Thiago Pitarch, în locul lui Cesar Palacios.
Real Madrid se confruntă cu Benfica Lisabona fără patru dintre jucătorii săi de bază: pe lângă suspendaţii Asencio şi Rodrygo, fundaşul brazilian Eder Militao şi mijlocaşul englez Jude Bellingham vor rata şi manşa secundă a barajului cu lusitanii, programată săptămâna viitoare pe stadionul Bernabeu.
