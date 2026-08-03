Home | Fotbal | Istvan Kovacs, meci cu scandal înaintea revenirii în Champions League. Controversă uriașă după ce a arbitrat în China
VIDEO

Istvan Kovacs, meci cu scandal înaintea revenirii în Champions League. Controversă uriașă după ce a arbitrat în China

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 9:54

Comentarii
Istvan Kovacs, meci cu scandal înaintea revenirii în Champions League. Controversă uriașă după ce a arbitrat în China

Istvan Kovacs/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut parte de un meci cu scandal în China. Înaintea revenirii în Champions League, arbitrul român a fost în centrul unei faze controversate în campionatul chinez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Istvan Kovacs a fost delegat să conducă duelul dintre liderul din China, Chengdu Rongcheng, și fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, Wuhan Three Towns. Meciul de pe terenul primei clasate s-a încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 21-a.

Istvan Kovacs, meci cu scandal în China

Wuhan Three Towns se apropia de o victorie, după ce a condus până în minutul 89, în urma golului marcat de Li Ang în minutul 49. Istvan Kovacs a acordat, însă, un penalty controversat pentru liderul din China.

În urma unui atac prelungit al gazdelor, arbitrul român a arătat punctul cu var pentru o ținere de tricou în careul advers. Jucătorii de la Wuhan Three Towns au protestat în urma deciziei luate de Istvan Kovacs, însă acesta nu și-a schimbat hotărârea și cei de la Chengdu Rongcheng au primit penalty.

Liderul din China a reușit să transforme lovitura de la 11 metri, Wi Shihao trecându-și numele pe tabela de marcaj în minutul 89. Acesta a stabilit și scorul final al partidei din etapa a 21-a a campionatului chinez.

Reclamă
Reclamă

Istvan Kovacs a ajutat liderul din China cu un penalty în minutul 85”, au notat cei de la The Football Zone pe X, postând și un videoclip cu faza controversată a partidei dintre Chengdu Rongcheng și Wuhan Three Towns.

Cu acest rezultat, Chengdu Rongcheng a acumulat 45 de puncte în fruntea campionatului chinez, având un avans de 14 puncte față de ocupanta locului secund, Qingdao West Coast, cu nouă etape înainte de finalul sezonului.

Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediereTraian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Reclamă

Istvan Kovacs a arbitrat derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova (5-1), înaintea delegării la duelul din China. În această săptămână, arbitrul român va reveni în Champions League, urmând să fie la „centru” la duelul din turul doi preliminar dintre Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Observator
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Fanatik.ro
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
10:45

Tragerea la sorți a play-off-ului Conference League LIVE TEXT (15:00). Posibili adversari pentru CFR Cluj
10:37

A fost rezervă la Mondial și a prins transferul carierei. Anunțul oficial făcut
10:30

Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League LIVE TEXT (14:00). Universitatea Craiova află cu cine ar putea juca
10:22

Destinaţie surpriză pentru Kevin Ciubotaru. Unde se transferă
10:08

Daniel Pancu a anunțat câți bani mai are de recuperat de la CFR Cluj. Motivul pentru care a plecat din Gruia
9:43

Basarab Panduru ştie deja două echipe care se bat pentru evitarea retrogradării din Liga 1
Vezi toate știrile
1 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 2 „Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea 3 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 4 Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” 5 VIDEO„Nu știu cum a reușit”. Louis Munteanu, assist uluitor în MLS. Comentatorilor nu le-a venit să creadă 6 Și-a cerut plecarea de la FCSB după umilința cu Auda! În ce condiții s-ar produce despărțirea
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!