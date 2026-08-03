Istvan Kovacs, meci cu scandal înaintea revenirii în Champions League. Controversă uriașă după ce a arbitrat în China

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut parte de un meci cu scandal în China. Înaintea revenirii în Champions League, arbitrul român a fost în centrul unei faze controversate în campionatul chinez.
Istvan Kovacs a fost delegat să conducă duelul dintre liderul din China, Chengdu Rongcheng, și fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, Wuhan Three Towns. Meciul de pe terenul primei clasate s-a încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 21-a.
Istvan Kovacs, meci cu scandal în China
Wuhan Three Towns se apropia de o victorie, după ce a condus până în minutul 89, în urma golului marcat de Li Ang în minutul 49. Istvan Kovacs a acordat, însă, un penalty controversat pentru liderul din China.
În urma unui atac prelungit al gazdelor, arbitrul român a arătat punctul cu var pentru o ținere de tricou în careul advers. Jucătorii de la Wuhan Three Towns au protestat în urma deciziei luate de Istvan Kovacs, însă acesta nu și-a schimbat hotărârea și cei de la Chengdu Rongcheng au primit penalty.
Liderul din China a reușit să transforme lovitura de la 11 metri, Wi Shihao trecându-și numele pe tabela de marcaj în minutul 89. Acesta a stabilit și scorul final al partidei din etapa a 21-a a campionatului chinez.
„Istvan Kovacs a ajutat liderul din China cu un penalty în minutul 85”, au notat cei de la The Football Zone pe X, postând și un videoclip cu faza controversată a partidei dintre Chengdu Rongcheng și Wuhan Three Towns.
Istvan Kovacs help leader from China with penalty in 85 minutes pic.twitter.com/VFLlXg5iVs
— TheFootballZone (@football_t69515) August 3, 2026
Cu acest rezultat, Chengdu Rongcheng a acumulat 45 de puncte în fruntea campionatului chinez, având un avans de 14 puncte față de ocupanta locului secund, Qingdao West Coast, cu nouă etape înainte de finalul sezonului.
Istvan Kovacs a arbitrat derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova (5-1), înaintea delegării la duelul din China. În această săptămână, arbitrul român va reveni în Champions League, urmând să fie la „centru” la duelul din turul doi preliminar dintre Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise.
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