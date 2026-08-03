Istvan Kovacs, meci cu scandal înaintea revenirii în Champions League. Controversă uriașă după ce a arbitrat în China

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut parte de un meci cu scandal în China. Înaintea revenirii în Champions League, arbitrul român a fost în centrul unei faze controversate în campionatul chinez.

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Istvan Kovacs a fost delegat să conducă duelul dintre liderul din China, Chengdu Rongcheng, și fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, Wuhan Three Towns. Meciul de pe terenul primei clasate s-a încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 21-a.

Istvan Kovacs, meci cu scandal în China

Wuhan Three Towns se apropia de o victorie, după ce a condus până în minutul 89, în urma golului marcat de Li Ang în minutul 49. Istvan Kovacs a acordat, însă, un penalty controversat pentru liderul din China.

În urma unui atac prelungit al gazdelor, arbitrul român a arătat punctul cu var pentru o ținere de tricou în careul advers. Jucătorii de la Wuhan Three Towns au protestat în urma deciziei luate de Istvan Kovacs, însă acesta nu și-a schimbat hotărârea și cei de la Chengdu Rongcheng au primit penalty.

Liderul din China a reușit să transforme lovitura de la 11 metri, Wi Shihao trecându-și numele pe tabela de marcaj în minutul 89. Acesta a stabilit și scorul final al partidei din etapa a 21-a a campionatului chinez.