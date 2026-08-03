Home | Fotbal | Liga 1 | Şapte oferte pentru atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB

Şapte oferte pentru atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 9:21

Comentarii
Şapte oferte pentru atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Denis Drăguș are în continuare o situație incertă la Trabzonspor, iar șansele ca acesta să schimbe echipa înainte de startul noului sezon sunt tot mai mari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Internaționalul român încasează 1,5 milioane de euro pe sezon la Trabzonspor, iar salariul este o problemă în negocierile pe care atacantul le are în România.

Gigi Becali îl așteaptă la FCSB și i-a promis un contract de un milion de euro pe an, cu tot cu bonusuri. Chiar dacă mutarea a fost anunţată de latifundiarul ca şi făcută, Denis Drăguş încă nu a ajuns la FCSB. Motivul? Trabzonspor vrea bani pentru transfer şi nu doreşte să-l dea sub formă de împrumut, iar în acest moment ar exista şapte echipe interesate de român, scriu jurnaliştii turci.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui turist polonez după ce a ajuns pe Transalpina pentru prima dată
Observator
Reacția unui turist polonez după ce a ajuns pe Transalpina pentru prima dată
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Fanatik.ro
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
10:08

Daniel Pancu a anunțat câți bani mai are de recuperat de la CFR Cluj. Motivul pentru care a plecat din Gruia
9:54

VIDEOIstvan Kovacs, meci cu scandal înaintea revenirii în Champions League. Controversă uriașă după ce a arbitrat în China
9:43

Basarab Panduru ştie deja două echipe care se bat pentru evitarea retrogradării din Liga 1
9:29

Dennis Man i-a convins pe olandezi, după umilința PSV-ului din Supercupa Olandei. Românul, descris într-un singur cuvânt
9:06

Ilie Dumitrescu, sfat pentru Rapid după oferta primită pentru Alexandru Dobre. Ce ar trebui să urmeze la echipă
8:53

VIDEOFlorinel Coman, show total la Al Gharafa. Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a marcat spectaculos
Vezi toate știrile
1 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 2 „Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea 3 Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” 4 VIDEO„Nu știu cum a reușit”. Louis Munteanu, assist uluitor în MLS. Comentatorilor nu le-a venit să creadă 5 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 6 Și-a cerut plecarea de la FCSB după umilința cu Auda! În ce condiții s-ar produce despărțirea
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!