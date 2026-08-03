Şapte oferte pentru atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB

Denis Drăguș are în continuare o situație incertă la Trabzonspor, iar șansele ca acesta să schimbe echipa înainte de startul noului sezon sunt tot mai mari.

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Internaționalul român încasează 1,5 milioane de euro pe sezon la Trabzonspor, iar salariul este o problemă în negocierile pe care atacantul le are în România.

Gigi Becali îl așteaptă la FCSB și i-a promis un contract de un milion de euro pe an, cu tot cu bonusuri. Chiar dacă mutarea a fost anunţată de latifundiarul ca şi făcută, Denis Drăguş încă nu a ajuns la FCSB. Motivul? Trabzonspor vrea bani pentru transfer şi nu doreşte să-l dea sub formă de împrumut, iar în acest moment ar exista şapte echipe interesate de român, scriu jurnaliştii turci.

Denis Dragus Trabzonspor’dan yıllık 1.6 Milyon Euro aldığı için oyuncu bu parayı bırakmak istemiyor.

Yurt içi ve yurt dışından en az 6-7 kulüp oyuncunun maaşının bir bölümünü ödeyerek kiralamak istiyor.

Trabzonspor bu tekliflere sıcak bakıyor.

— Serdar (@tserdarsx) August 2, 2026