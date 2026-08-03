Basarab Panduru ştie deja două echipe care se bat pentru evitarea retrogradării din Liga 1

Basarab Panduru ştie clar două candidate la retrogradarea din Liga 1, după primele trei etape ale sezonului 2026-2027.

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Corvinul Hunedoara și Sepsi OSK au remizat în etapa 3 din Superliga, scor 1-1, iar fostul fotbalist crede că aceste două echipe vor avea probleme serioase în actuala ediţie de campionat.

Basarab Panduru a făcut o analiză a jocului dintre cele două formaţii, iar la final a tras o conlcuzie dură: ambele echipe se vor lupta să se salveze de la retrogradare!

„(n.r. Ce ar fi de remarcat în acest meci?) Nu multe lucruri. Golul lui Bratu este cu ajutorul lui Lazar, cred că putea să facă mai mult. Golul lui Sepsi vine dintr-un aut şi nu-mi dau seama cum a putut să marcheze Matei acolo, are om în faţă, om în spate.

Se întoarce, preia şi trage la colţul lung. Meci echilibrat, două echipe care se bat la retrogradare”, a declarat fostul internațional Basarab Panduru, la Prima Sport.