Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women’s Nations League - Antena Sport

Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women's Nations League

Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women's Nations League

Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women’s Nations League

Radu Constantin Publicat: 26 noiembrie 2025, 23:19

Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Womens Nations League

Iuliana Demetrescu / Profimedia

Arbitrajul românesc bifează încă un moment de referinţă pe scena fotbalului european. UEFA a anunţat oficial delegările pentru prima manşă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania. Partida programată vineri, de la 21:30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern, o va avea la centru pe Iuliana Demetrescu.

Demetrescu va fi ajutată la cele două linii de arbitrele-asistente Mihaela Ţepuşă şi Roxana Ivanov, cel de-al patrulea oficial fiind croata Ivana Martincic.

De asemenea, camera VAR va fi tot în responsabilitatea României, echipa de aici fiind formată din Cătălin Popa (VAR) şi Ovidiu Haţegan (AVAR).

Returul finalei va avea loc marţi, 2 decembrie, la Madrid.

