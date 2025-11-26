Planul nebun al lui Gigi Becali: "Bat Belgradul, mă calific în Europa, iau campionatul!" - Antena Sport

Gigi Becali încă mai speră să câştige campionatul, dar – în stilul caracteristic – latifundiarul crede că e mai bine să “prind puțin cheag” cu rezultatele, ca să înceapă iar să vorbească despre titlu. Referior la meciul cu Steaua Roşie Belgrad, patronul FCSB crede că o victorie ar mai păstra şanse de calificare.

„Sunt lucruri despre care nu pot să vorbesc, pentru că nu îmi permite echipa. Dar în mintea mea e ‘bat Belgradul, mă calific în Europa, iau campionatul!’. Mintea mea tot acolo e. Dar nu pot să spun astea, că râde lumea ‘taci, nebunule!’. Zicea lumea ‘n-ai putut să bați Petrolul și bați pe Belgrad?’. Tac din gură până prind puțin cheag. Lasă-mă să prind puțin cheag și vei vedea după aceea. Lasă-mă să prind puțină muniție, puțină pudră de praf de pușcă. Stai să mă duc în play-off, să mă apropii la 8-10 puncte de Giuleștiu’, de linia de trenuri…”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali a mai anunţat că transferul lui Lindon Emerllahu a picat. „Am vorbit, la revedere, s-au tăiat toate. Nu mă interesa, pe mine mă interesa ăla, Louis Munteanu. Emerllahu a intrat într-un fel de pachet. ‘Tati’ (n.r. – Neluțu Varga, finanțatorul CFR Cluj) avea nevoie… că băga el în BitCoin, în d-astea, și din 4 făcea 15 în două săptămâni! Și atunci am zis că dau 4,5 (milioane de euro) pe ăia. Și atunci ‘vinzi pe Louis Munteanu și pe Emerllahu’, i-am zis. ‘Că eu îți dau 4,5, dar tu iei 15! Nu e așa logica?’”, a mai spus Gigi Becali.