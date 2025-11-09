"Au încurcat-o bărbaţii" Cristi Balaj a dat verdictul despre Iuliana Demetrescu, după Dinamo - Csikszereda 4-0 - Antena Sport

Fostul preşedinte al lui CFR Cluj, Cristi Balaj, a analizat arbitrajul Iulianei Demetrescu de la meciul Dinamo – Csikszereda 4-0. Balaj, fost arbitru, a fost de părere că nu trebuia acordat penalty la faza în care a fost implicat Alex Musi. Din acel penalty Karamoko a deschis scorul.

După meci Robert Ilyeş a făcut praf arbitrajul, susţinând că nu trebuia acordat acel penalty şi că ciucanii au avut o lovitură de la 11 metri neacordată.

Cristi Balaj: “Valoarea Iulianei Demetrescu este mult mai mare decât ce am văzut la această partidă”

„Consider că a fost neinspirată delegarea. Trebuia aleasă o altă partidă. Ea are foarte multe calități în ceea ce privește această meserie, din ce am înțeles, Iuliana Demetrescu. Am mai și văzut-o la o partidă și mi-a plăcut cum a arbitrat. N-aș vrea să fie descurajată după acest meci.

Legat de arbitraj, meciul a început cu simularea lui Musi. A primit cadou o lovitură liberă și a simțit că se poate, că e loc. După care am avut acea fază de penalty, în care arbitra Iuliana Demetrescu a fost foarte bine poziționată, a avut un unghi excelent, o felicit pentru decizia luată de a lăsa jocul să continue.

“A fost încurcată de cei de la VAR”

Din păcate am avut un arbitru în camera VAR cu mai puțină experiență, Claudiu Marcu din Constanța, asistat, cred că, de Flueran din Craiova, de la care am pretenții, și aceștia au influențat-o, au chemat-o să revadă faza, sugerând, pentru că în momentul în care te cheamă cel din camera VAR, înseamnă că, în opinia lui, s-a întâmplat ceva foarte clar, ceva evident, peste care este greu să treci. Și i-au prezentat reluări, pe care le-am văzut și noi, cu un contact ușor, care din punctul meu de vedere nu a avut impact asupra lui Musi.