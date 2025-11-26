Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos - Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor

Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor

Radu Constantin Publicat: 26 noiembrie 2025, 22:04

Comentarii
Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor

Vlad Dragomir / Profimedia

Vlad Dragomir şi Pafos a făcut un nou meci bun în Liga Campionilor, remizând 2-2 cu Monaco.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe Flashscore, Vlad Dragomir a fost notat cu 6,5. O notă însă care a arătat o evoluţie medie a românului. A atins mingea de 42 de ori, a avut un șut pe poartă, nu a reușit să dribleze niciun adversar și a avut 23/25 pase reușite. De asemenea, dintre cele șase dueluri la sol a câștigat două.

Pentru Pafos vine un duel tare în Liga Campionilor, pe terenul celor de la Juventus, pe 10 decembrie, de la 22:00.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: ”Am furat un…”
21:55
LIVE SCOREAtletico Madrid – Inter se joacă ACUM. Chivu, duel cu Simeone. Man, titular cu Liverpool
21:10
“Primăvară europeană sau transfer în străinătate” Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz
21:07
Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului
21:00
UPDATEIulian Chiriță va lupta pentru aur la CM de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca! Victorie superbă la dublu mixt
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Campionul bun la toate
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Eroii Craiovei Maxima sunt sursă de inspirație pentru Baiaram și Cicâldău
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi