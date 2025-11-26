Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos - Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor - Antena Sport

Vlad Dragomir şi Pafos a făcut un nou meci bun în Liga Campionilor, remizând 2-2 cu Monaco.
Pe Flashscore, Vlad Dragomir a fost notat cu 6,5. O notă însă care a arătat o evoluţie medie a românului. A atins mingea de 42 de ori, a avut un șut pe poartă, nu a reușit să dribleze niciun adversar și a avut 23/25 pase reușite. De asemenea, dintre cele șase dueluri la sol a câștigat două.
Pentru Pafos vine un duel tare în Liga Campionilor, pe terenul celor de la Juventus, pe 10 decembrie, de la 22:00.
- Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului
- FCSB U19 – Akademia Puskas U19 1-2! Înfrângere pentru campioană în prima manșă a turului 3 UEFA Youth League
- Fotbalistul lui Inter, de 17 milioane euro, şi-a încheiat cariera la 26 de ani! Ce “rol” a avut Cristi Chivu
- An încheiat pentru Neymar! Cupa Mondială e tot mai departe pentru starul brazilian
- OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: “O forţă importantă”