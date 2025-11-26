Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos - Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor - Antena Sport

Vlad Dragomir şi Pafos a făcut un nou meci bun în Liga Campionilor, remizând 2-2 cu Monaco.

Pe Flashscore, Vlad Dragomir a fost notat cu 6,5. O notă însă care a arătat o evoluţie medie a românului. A atins mingea de 42 de ori, a avut un șut pe poartă, nu a reușit să dribleze niciun adversar și a avut 23/25 pase reușite. De asemenea, dintre cele șase dueluri la sol a câștigat două.

Pentru Pafos vine un duel tare în Liga Campionilor, pe terenul celor de la Juventus, pe 10 decembrie, de la 22:00.