Kylian Mbappe, hat-trick în mai puțin de 7 minute! Francezul face show în Olympiacos – Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe, hat-trick în mai puțin de 7 minute! Francezul face show în Olympiacos – Real Madrid

Publicat: 26 noiembrie 2025, 23:01

Kylian Mbappe, în Olympiacos - Real Madrid / Profimedia

Kylian Mbappe s-a distrat în prima repriză dintre Olympiacos și Real Madrid, din etapa a cincea a grupei principale UEFA Champions League. După ce grecii au deschis scorul, Mbappe și-a făcut numărul.

Chiquinho a marcat după 8 minute pentru Olympiacos și a dat startul nebuniei în tribune. Kylian Mbappe s-a asigurat că îi calmează pe fanii greci în decurs de numai 7 minute.

Update 23:20: În minutul 60, Kylian Mbappe a marcat și al patrulea gol, din pasa lui Vinicius.

În minutul 22, Mbappe a primit o pasă foarte bună de la Vinicius, și a marcat cu un șut din afara careului. Două minute mai târziu a fost rândul lui Arda Guler, viitorul adversar al României din barajul World Cup 2026, să fie cel care îi pasează decisiv lui Kylian Mbappe. În minutul 29, Kylian Mbappe a realizat hat-trick-ul, după o pasă primită de data aceasta de la Eduardo Camavinga.

Potrivit BBC, acesta este al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria UEFA Champions League. Golurile lui Mbappe au venit în decurs de 6 minute și 42 de secunde. Cel mai rapid hat-trick rămâne cel al lui Mohamed Salah din 2022, împotriva lui Rangers. Starul lui Liverpool a marcat atunci cele trei goluri în decurs de 6 minute și 13 secunde.

Grație celor trei goluri marcate în prima repriză cu Olympiacos, Kylian Mbappe a ajuns la 8 goluri marcate în primele cinci etape din grupa principală UEFA Champions League, în condițiile în care el nu a înscris în ultimele două partide, cu Juventus și Liverpool. În total, Mbappe a ajuns la 21 de goluri în 18 partide pentru Real Madrid, în toate competițiile.

