Controversă uriașă în Atletico – Inter! Echipa lui Cristi Chivu a primit un gol după ce mingea l-a lovit în mână pe Baena - Antena Sport

Controversă uriașă în Atletico – Inter! Echipa lui Cristi Chivu a primit un gol după ce mingea l-a lovit în mână pe Baena

Publicat: 26 noiembrie 2025, 22:32

Controversă uriașă în Atletico – Inter! Echipa lui Cristi Chivu a primit un gol după ce mingea l-a lovit în mână pe Baena

Capturi Digi Sport

Meciul dintre Atletico Madrid și Inter, din etapa a cincea UEFA Champions League, a început cu o controversă uriașă. În minutul 12, Julian Alvarez a deschis scorul cu un șut din interiorul careului de șase metri.

El a primit balonul de la Baena, jucător pe care balonul l-a lovit în braț, după ce a ricoșat din abdomen. Mingea a sărit perfect pentru Alvarez, care a reușit să înscrie.

Controversă uriașă în Atletico – Inter! Echipa lui Cristi Chivu a primit un gol după ce Baena a preluat mingea cu mâna

În primă fază, arbitrul Francois Letexier a anulat golul, fluierând henț la Baena, spre nemulțumirea gazdelor. Jucătorii, dar și Diego Simeone, au protestat, iar după câteva zeci de secunde, arbitrul francez a fost chemat la monitorul VAR.

Letexier a revăzut faza, iar în urma reluărilor pe care le-a urmărit, a decis să întoarcă decizia și să valideze golul marcat de Julian Alvarez în minutul 12.

Echipele de start în Atletico Madrid – Inter:

  • Atletico: Musso – Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri – Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher – Alvarez, Baena
    Antrenor: Diego Simeone
  • Inter: Sommer – Akanji, Bisseck, Bastoni – Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Martinez, Bonny
    Antrenor: Cristi Chivu
