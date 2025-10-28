Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni” - Antena Sport

Închide meniul
Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni"

Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni"

Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni”

Publicat: 28 octombrie 2025, 20:09

Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni”

Jose Mourinho, în timpul unui meci al Benficăi / Profimedia

Antrenorul echipei de fotbal Benfica Lisabona, Jose Mourinho, a declarat marţi că fundaşul central argentinian Nicolas Otamendi, care are 37 de ani, este un jucător “tânăr”, în ciuda vârstei sale, şi “foarte important” pentru formaţia portugheză. 

“Vârsta reală este un lucru, iar ceea ce vedem pe teren şi, în cazul meu, la antrenamente, este altceva. Există jucători de 20 de ani care sunt jucători bătrâni şi există jucători de 38 şi 40 de ani care sunt tineri. Nico (Otamendi) este tânăr”, a afirmat Mourinho într-o conferinţă de presă. 

Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica 

Tehnicianul portughez a confirmat că Otamendi, căpitanul “vulturilor”, va fi prezent la meciul de acasă de miercuri, împotriva echipei Tondela, din Cupa Ligii. 

Internaţionalul albiceleste se află la al şaselea sezon la Benfica, iar contractul său expiră la sfârşitul sezonului, dar Mourinho a deturnat subiectul unei posibile prelungiri către “persoane aflate într-o poziţie superioară” lui. 

Un fotbalist care ar putea beneficia de timp de joc în Cupa Ligii este fundaşul spaniol Rafael Obrador, care, potrivit lui Mourinho, “mai are un drum lung de parcurs”. 

Jucătorul format la Real Madrid, în vârstă de 21 de ani, “trebuie să crească, chiar şi din punct de vedere mental, cu încredere în sine, dar va reuşi”, a spus Mourinho. 

“Nu este un produs finit, este un copil bun, inteligent şi absoarbe feedback-ul. Va ajunge la un nivel bun pentru noi, mai are un drum lung de parcurs, dar îl vom ajuta”, a adăugat el. 

