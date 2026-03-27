Jucătorii Iranului, cu ghiozdane pe teren, în memoria fetelor ucise în atacuri!

Echipa naţională a Iranului a purtat banderole negre şi a ţinut ghiozdane în mâini în momentul intonării imnului naţional, înaintea unui meci disputat vineri în Turcia, gest pe care un oficial al echipei l-a descris drept un protest faţă de uciderea unor eleve în prima zi a războiului din Iran, relatează Reuters.

Iranul a disputat un meci amical împotriva Nigeriei în staţiunea Belek, în perspectiva Cupei Mondiale din SUA, Mexic şi Canada, unde participarea sa este pusă sub semnul întrebării din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Jucătorii naţionalei Iranului, gest de solidaritate faţă de victimele unui atac asupra unei şcoli iraniene

Jucătorii s-au aliniat ţinând în mână ghiozdane roz şi violet cu panglici – o referire la atacul asupra şcolii Shajareh Tayyebeh, în care, potrivit Teheranului, au murit peste 175 de persoane, inclusiv copii şi profesori, în prima zi a atacurilor SUA şi Israelului.

„Jucătorii ţin ghiozdanele aproape de inimă în memoria celor 165 de fete ucise de americani într-o şcoală iraniană”, a declarat pentru Reuters un reprezentant al echipei iraniene.