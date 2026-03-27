Home | Fotbal | Jucătorii Iranului, cu ghiozdane pe teren, în memoria fetelor ucise în atacuri!
VIDEO

Jucătorii Iranului, cu ghiozdane pe teren, în memoria fetelor ucise în atacuri!

Antena Sport Publicat: 27 martie 2026, 18:36

Comentarii
Jucătorii Iranului, cu ghiozdane pe teren, în memoria fetelor ucise în atacuri!

Jucătorii Iranului, înaintea amicalului cu Nigeria / captura video X

Echipa naţională a Iranului a purtat banderole negre şi a ţinut ghiozdane în mâini în momentul intonării imnului naţional, înaintea unui meci disputat vineri în Turcia, gest pe care un oficial al echipei l-a descris drept un protest faţă de uciderea unor eleve în prima zi a războiului din Iran, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iranul a disputat un meci amical împotriva Nigeriei în staţiunea Belek, în perspectiva Cupei Mondiale din SUA, Mexic şi Canada, unde participarea sa este pusă sub semnul întrebării din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Jucătorii naţionalei Iranului, gest de solidaritate faţă de victimele unui atac asupra unei şcoli iraniene

Jucătorii s-au aliniat ţinând în mână ghiozdane roz şi violet cu panglici – o referire la atacul asupra şcolii Shajareh Tayyebeh, în care, potrivit Teheranului, au murit peste 175 de persoane, inclusiv copii şi profesori, în prima zi a atacurilor SUA şi Israelului.

Jucătorii ţin ghiozdanele aproape de inimă în memoria celor 165 de fete ucise de americani într-o şcoală iraniană”, a declarat pentru Reuters un reprezentant al echipei iraniene.

 

Reclamă
Reclamă

Anchetatorii militari americani consideră că este posibil ca forţele americane să fie responsabile, dar nu au ajuns încă la o concluzie definitivă şi nu şi-au finalizat ancheta.

În această lună, câteva jucătoare din echipa naţională de fotbal feminin a Iranului au rămas tăcute în timpul intonării imnului naţional la un meci din Cupa Asiei, ceea ce a determinat televiziunea de stat din Teheran să le eticheteze drept „trădătoare”.

Reclamă

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deşi echipa naţională a Iranului este binevenită să joace în SUA, acest lucru ar putea să nu fie potrivit pentru „viaţa şi siguranţa” jucătorilor.

Federaţia de fotbal din Iran a declarat că discută cu FIFA despre mutarea meciurilor sale de la Cupa Mondială din SUA în Mexic.

World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
