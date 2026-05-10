Vinicius nu a mai suportat! Aroganţa brazilianului, după contrele cu fanii Barcelonei în El Clasico

Vinicius şi-a continuat duelul de la distanţă cu fanii Barcelonei în El Clasico. Starul brazilian al lui Real Madrid nu a avut realizări în primele 60 de minute ale meciului de pe Camp Nou.
Aşa cum era de aşteptat, Vinicius nu a fost menajat de către fanii catalani prezenţi la El Clasico. În culmea fericirii, ţinând cont că echipa lor o conduce pe Real Madrid cu 2-0 şi că sunt aproape de a obţine un nou titlu în La Liga chiar în meciul contra marii rivale, fanii Barcelonei l-au şicanat pe brazilian.
Vinicius, replică acidă pentru fanii Barcelonei în El Clasico
Vinicius nu a părut însă să fie deranjat de aceste lucruri. În ciuda faptului că Real Madrid încheie pentru al doilea an la rând un sezon fără trofee câştigate, starul brazilian al formaţiei de pe Santiago Bernabeu s-a îndreptat către tribuna de pe Camp Nou şi a avut un mesaj clar.
Replica lui Vinicius a fost un semn care reprezenta numărul 15, adică numărul de trofee UEFA Champions League cucerite de Real Madrid în istoria sa.
🚨 Vinicius Jr to Barcelona fans: “15 Champions Leagues”. 🏆🔥 pic.twitter.com/vcddxniCI7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026
Marcus Rashford a deschis scorul în minutul 9 al partidei de pe Camp Nou, cu o execuţie superbă, din lovitură liberă. În minutul 18, Ferran Torres a majorat diferenţa şi a dus scorul la 2-0.
În ceea ce priveşte reuşita lui Rashford din lovitură liberă, aceasta a intrat în istoria duelurilor dintre Barcelona şi Real Madrid. În acest secol, reuşita lui Rashford este abia a treia a catalanilor din lovitură liberă împotriva marii rivale. Din octombrie 2012 nu s-a mai întâmplat acest lucru, atunci când Lionel Messi era marcatorul ultimului gol din lovitură liberă împotriva lui Real Madrid.
Prima reuşită din secolul 21 din lovitură liberă a Barcelonei în meciurile cu Real Madrid a avut loc tot în 2012, cu câteva luni mai devreme. În Supercupa Spaniei, acelaşi Lionel Messi marca din lovitură liberă.
