Kylian Mbappe, reacţie la miezul nopţii după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: "De o mie de ori" - Antena Sport

Kylian Mbappe a oferit o reacţie scurtă, după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul lui Real Madrid s-a bucurat pentru succesul colegului din naţionala Franţei.
Ousmane Dembele (28 de ani) l-a învins pe Lamine Yamal şi a câştigat Balonul de Aur. Starul lui PSG a început să plângă pe scena de la Theatre du Chatelet, din Paris.
Kylian Mbappe, reacţie la miezul nopţii după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur
Kylian Mbappe a postat un scurt mesaj pe reţelele de socializare, la scurt timp după ce Ousmane Dembele a cucerit râvnitul trofeu, după performanţele din sezonul trecut. Starul lui Real Madrid a transmis că acesta a meritat pe deplin să câştige Balonul de Aur.
“Ousmane Dembele. Sunt emoțiile, fratele meu! Meriți de o mie de ori!”, a transmis Kylian Mbappe, pe Instagram.
Kylian Mbappe s-a clasat pe locul şapte, în clasamentul final de la Balonul de Aur. El nu a fost prezent la gala de la Paris, deoarece cei de la Real Madrid au decis să boicoteze, şi în acest an, evenimentul şi să nu trimită niciun reprezentant.
Dembele devine al şaselea laureat francez al Balonului de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022).
Mohamed Salah (Liverpool) a fost pe locul 4, Raphinha (Barcelona) pe 5, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) pe 6, Kylian Mbappé (Real Madrid) a ocupat locul 7, Cole Palmer (Chelsea) a fost pe 8, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/ Manchester City) a fost pe 9, iar Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) a ocupat locul 10.
Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur
Ousmane Dembele a oferit prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur. Starul de la PSG a fost în culmea fericirii, pe scenă.
“E un moment senzaţional pentru viaţa mea. Senzaţional precum PSG, un club care are un rol important în ascensiunea carierei mele.
Sunt foarte fericit şi mândru că primesc trofeul de la Ronaldinho. Mulţumesc clubului PSG.
Suntem o familie cu adevărat incredibilă la PSG, în frunte cu preşedintele clubului. Am o relaţie extraordinară cu el. Mulţumesc celor care m-au primit cu braţele deschise la PSG. Am coechipieri extraordinari, am făcut un sezon foarte bun. E un trofeu al echipei.
Nu a fost neapărat obiectivul carierei mele acest Balon de Aur, dar sunt foarte mândru de el. Am câştigat Champions League, am câştigat din nou campionatul, Cupa şi a venit şi acest trofeu. E cu adevărat excepţional”, a spus Ousmane Dembele.
