Kylian Mbappe, reacţie la miezul nopţii după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: "De o mie de ori" - Antena Sport

Kylian Mbappe a oferit o reacţie scurtă, după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul lui Real Madrid s-a bucurat pentru succesul colegului din naţionala Franţei.

Ousmane Dembele (28 de ani) l-a învins pe Lamine Yamal şi a câştigat Balonul de Aur. Starul lui PSG a început să plângă pe scena de la Theatre du Chatelet, din Paris.

Kylian Mbappe, reacţie la miezul nopţii după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur

Kylian Mbappe a postat un scurt mesaj pe reţelele de socializare, la scurt timp după ce Ousmane Dembele a cucerit râvnitul trofeu, după performanţele din sezonul trecut. Starul lui Real Madrid a transmis că acesta a meritat pe deplin să câştige Balonul de Aur.

“Ousmane Dembele. Sunt emoțiile, fratele meu! Meriți de o mie de ori!”, a transmis Kylian Mbappe, pe Instagram.

Kylian Mbappe s-a clasat pe locul şapte, în clasamentul final de la Balonul de Aur. El nu a fost prezent la gala de la Paris, deoarece cei de la Real Madrid au decis să boicoteze, şi în acest an, evenimentul şi să nu trimită niciun reprezentant.