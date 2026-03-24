Antoine Griezmann a semnat! Anunț neașteptat venit în plin sezon

Antoine Griezmann a revenit definitiv la Atletico Madrid în vara anului 2023, dar starul francez a luat decizia de a pleca din Spania la finalul acestui sezon.
Fotbalistul în vârstă de 35 de ani a ajuns deja la un acord cu Orlando City, cu care a și semnat oficial, iar anunțul oficial a venit în cursul zilei de marți.
Antoine Griezmann face o schimbare neașteptată în cariera sa, fotbalistul francez ajungând la un acord cu cei de la Orlando City, grupare din Major League Soccer.
Jucătorul celor de la Atletico Madrid a semnat deja cu noua sa echipă și va ajunge în campionatul american în luna iulie. Va fi prima aventură peste ocean a lui Griezmann.
- 10 milioane de euro este cota de piață a lui Antoine Griezmann
- Real Sociedad și Barcelona sunt celelalte echipe pentru care a jucat
🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann has just signed his contract as new Orlando City player.
He’s joining the club in July 2026 after deal led by director Ricardo Moreira. 🇺🇸
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026
ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑
We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏
— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026
