Antoine Griezmann a semnat! Anunț neașteptat venit în plin sezon

Antoine Griezmann a revenit definitiv la Atletico Madrid în vara anului 2023, dar starul francez a luat decizia de a pleca din Spania la finalul acestui sezon.

Fotbalistul în vârstă de 35 de ani a ajuns deja la un acord cu Orlando City, cu care a și semnat oficial, iar anunțul oficial a venit în cursul zilei de marți.

Antoine Griezmann a semnat cu Orlando City

Antoine Griezmann face o schimbare neașteptată în cariera sa, fotbalistul francez ajungând la un acord cu cei de la Orlando City, grupare din Major League Soccer.

Jucătorul celor de la Atletico Madrid a semnat deja cu noua sa echipă și va ajunge în campionatul american în luna iulie. Va fi prima aventură peste ocean a lui Griezmann.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Antoine Griezmann

Real Sociedad și Barcelona sunt celelalte echipe pentru care a jucat

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann has just signed his contract as new Orlando City player.

He’s joining the club in July 2026 after deal led by director Ricardo Moreira. 🇺🇸

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026