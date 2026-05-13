Ce mesaj i-a transmis Alvaro Arbeloa lui Kylian Mbappe, după ultimele controverse de la Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 15:57

Kylian Mbappe şi Alvaro Arbeloa/ Profimedia

Antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, l-a îndemnat pe atacantul francez, Kylian Mbappe, care s-a confruntat cu critici din partea presei spaniole şi a multor fani madrileni, să-şi demonstreze “implicarea” pe teren în ultimele trei meciuri ale sezonului din La Liga.

“Va juca Mbappe mâine (împotriva lui Oviedo)? Vom vedea dacă va termina antrenamentul de astăzi, ieri a făcut-o. Dacă va fi disponibil, cu siguranţă va avea timp de joc pentru a continua să-şi demonstreze angajamentul faţă de clubul nostru şi pentru a juca în cele trei meciuri rămase, în ciuda celor patru cartonaşe galbene primite (un al cincilea ar duce la o suspendare)”, a declarat Arbeloa într-o conferinţă de presă.

“Ca madrilen, înainte de a fi antrenor, mi-ar plăcea să-l văd continuând să facă ceea ce face cel mai bine: să marcheze goluri”, a adăugat antrenorul cu privire la golgheterul său, care a lipsit de la înfrângerea de duminică din El Clasico în faţa rivalei FC Barcelona, întrucât nu-şi revenise complet după accidentarea la ischiogambieri.

Absenţa lui Mbappe de la acest meci, în care “Barca” şi-a adjudecat titlul de campioană a Spaniei, într-un sezon în care Real Madrid a rămas fără trofeu, a reaprins controversa din Spania legată de atitudinea sa individualistă.

Fostul atacant al lui PSG s-a confruntat cu critici intense în ultimele zile pentru o deplasare în Sardinia în weekendul precedent, în timp ce coechipierii săi aveau de jucat un meci din La Liga împotriva lui Espanyol Barcelona. Unii fani, înfuriaţi de comportamentul său, au cerut chiar plecarea sa pe reţelele de socializare. Alţii l-au criticat pentru că a părăsit terenul de antrenament zâmbind joia trecută, imediat după altercaţia dintre Aurelien Tchouameni şi Federico Valverde.

Întrebat despre termenul “implicare” folosit în primul său răspuns, Alvaro Arbeloa a clarificat că, în opinia sa, Mbappe “a dat întotdeauna 100%”, pentru că altfel nu ar şti “unde se află”.

