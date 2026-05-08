Andrei Nicolae Publicat: 8 mai 2026, 20:06

Internetul adoră să inventeze povești. Aurelien Tchouameni a reacționat și el după altercația cu Fede Valverde

Aurelien Tchouameni, în tricoul de antrenament al Realului / Profimedia

Aurelien Tchouameni, mijlocașul lui Real Madrid, a “rupt tăcerea” după cele două conflicte avute cu Fede Valverde care s-au soldat cu amenzi a câte 500.000 de euro pentru fiecare jucător al formației de pe Bernabeu. Francezul a vorbit despre “pata” pe care evenimentul o lasă asupra clubului, despre sancțiune, dar nu a ezitat să arunce o “săgeată” și înspre cei care ar oferi zvonuri false.

Real Madrid a ajuns să fie “pe un butoi de pulbere” după ce Valverde și Tchouameni au fost implicați în două altercații la baza de antrenament de la Valdebebas în două zile consecutive. La al doilea episod, lucrurile au degenerat, uruguayanul a fost transportat la spital după ce s-a lovit la cap.

Reacția lui Tchouameni după tot scandalul de la Real Madrid

Dacă în seara zilei de joi, Valverde a venit cu o reacție, un mesaj din partea lui Tchouameni s-a lăsat așteptat puțin mai mult. Francezul a scris la secțiunea “stories” a contului său de Instagram un text la scurt timp după ce Real Madrid a publicat comunicatul prin care a anunțat sancțiunile pentru el și colegul său sud-american.

Tchouameni s-a arătat dezamăgit de ce s-a întâmplat în vestiar și a avut o abordare matură, neîncercând să caute un vinovat pentru cele întâmplate, indiferent că ar fi fost vorba despre el, Valverde sau persoana care a dat afară din Valdebebas informațiile respective.

În plus, mijlocașul a pus accentul pe reinventarea echipei și a orientat concentrarea pe sezonul viitor, după două stagiuni în care “los blancos” nu au câștigat niciun trofeu.

Ce s-a întâmplat în această săptămână la antrenament e inacceptabil. Spun asta gândindu-mă la exemplul pe care ar trebui să îl setăm pentru cei tineri, fie în fotbal sau la școală. Indiferent de cine are dreptate sau a greșit, ar trebui mereu să căutăm cea mai pacifistă soluție pentru a rezolva un conflict.

Mai presus de toate, regret imaginea proiectată asupra clubului. Știu fanii, staff-ul, coechipierii, conducerea, toată lumea e dezamăgită de cum s-a desfășurat acest sezon, dar frustrarea nu poate să fie o scuză pentru tot. Aceste incidente, care se pot petrece în orice vestiar, nu sunt demne de Real Madrid. Mai ales că Real Madrid e clubul din lume despre care se vorbește cel mai mult.

Internetul adoră să inventeze cele mai extravagante povești pentru a genera entuziasm, deci nu credeți tot ce auziți sau poveștile false. Orice ar fi, nu e momentul să descoperim cine a făcut asta, cine a spus-o, sau cine a avut dreptate și cine nu.

Recunosc sancțiunea clubului și o accept. Încă suntem o familie, cu certuri pe alocuri, dar trebuie să punem obiectivele noastre mai presus de orice. Mi-am cerut scuze față de grup și vreau să îmi cer scuze și față de tuturor suporterilor ai Madriului. Acum e momentul să privim înainte, iar toată atenția noastră e pe El Clasico și pe sezonul viitor, să revenim în top, unde merităm să fim“, a scris francezul pe rețelele sociale.

Story-ul postat de Tchouameni / Instagram @aurelientchm
