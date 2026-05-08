“Internetul adoră să inventeze povești”. Aurelien Tchouameni a reacționat și el după altercația cu Fede Valverde

Aurelien Tchouameni, mijlocașul lui Real Madrid, a “rupt tăcerea” după cele două conflicte avute cu Fede Valverde care s-au soldat cu amenzi a câte 500.000 de euro pentru fiecare jucător al formației de pe Bernabeu. Francezul a vorbit despre “pata” pe care evenimentul o lasă asupra clubului, despre sancțiune, dar nu a ezitat să arunce o “săgeată” și înspre cei care ar oferi zvonuri false.

Real Madrid a ajuns să fie “pe un butoi de pulbere” după ce Valverde și Tchouameni au fost implicați în două altercații la baza de antrenament de la Valdebebas în două zile consecutive. La al doilea episod, lucrurile au degenerat, uruguayanul a fost transportat la spital după ce s-a lovit la cap.

Reacția lui Tchouameni după tot scandalul de la Real Madrid

Dacă în seara zilei de joi, Valverde a venit cu o reacție, un mesaj din partea lui Tchouameni s-a lăsat așteptat puțin mai mult. Francezul a scris la secțiunea “stories” a contului său de Instagram un text la scurt timp după ce Real Madrid a publicat comunicatul prin care a anunțat sancțiunile pentru el și colegul său sud-american.

Tchouameni s-a arătat dezamăgit de ce s-a întâmplat în vestiar și a avut o abordare matură, neîncercând să caute un vinovat pentru cele întâmplate, indiferent că ar fi fost vorba despre el, Valverde sau persoana care a dat afară din Valdebebas informațiile respective.

În plus, mijlocașul a pus accentul pe reinventarea echipei și a orientat concentrarea pe sezonul viitor, după două stagiuni în care “los blancos” nu au câștigat niciun trofeu.