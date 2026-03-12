Mihai Stoica a răspuns la întrebarea la care Gigi Becali nu a ştiut să răspundă: “Au rămas în club”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a venit cu un răspuns la întrebarea pe care Gigi Becali a primit-o de la Ilie Dumitrescu. Patronul roş-albaştrilor a dat asigurări că Mirel Rădoi, proaspăt revenit la FCSB, va avea libertate totală la echipă. Mai mult, Becali nu se va mai implica în ceea ce priveşte transferurile, urmând ca un departament de scouting să se ocupe de acest lucru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu a vrut să afle de la Gigi Becali numele celor care se vor ocupa de acest lucru. Surprinzător, patronul FCSB-ului nu a ştiut să răspundă, susţinând că nu a întrebat cine va face parte din noul departament.

Mihai Stoica a dezvăluit cine face parte din departamentul de scouting de la FCSB

“Calificare, necalificare, trebuie cumpărați 5-6 jucători. De acum se uită MM, face selecții, biroul e făcut, se uită acolo. Nu știu din cine va fi format (n.r. departamentul de scouting), n-am întrebat cu cine. Întrebați-l pe MM, nu mai întrebați pe mine, întrebați pe finul, nu pe mine, că nu mă bag”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Lămurirea a venit însă din partea lui Mihai Stoica. Oficialul roş-albaştrilor a declarat că Florin Cernat, Alin Stoica și Lucian Filip, oameni care se aflau deja în club, vor face parte din departament. În plus, Adrian Ilie este aşteptat oricând la echipă:

“Am dat personal vreo 40 de nume de fotbaliști care au început să fie analizați de Cernat, Alin Stoica și Lucian Filip. Au rămas în club și e posibil să se mai alăture.