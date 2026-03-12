Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a răspuns la întrebarea la care Gigi Becali nu a ştiut să răspundă: “Au rămas în club”

Mihai Stoica a răspuns la întrebarea la care Gigi Becali nu a ştiut să răspundă: “Au rămas în club”

12 martie 2026

Mihai Stoica a răspuns la întrebarea la care Gigi Becali nu a ştiut să răspundă: Au rămas în club

Gigi Becali şi Mihai Stoica / Colaj Profimedia

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a venit cu un răspuns la întrebarea pe care Gigi Becali a primit-o de la Ilie Dumitrescu. Patronul roş-albaştrilor a dat asigurări că Mirel Rădoi, proaspăt revenit la FCSB, va avea libertate totală la echipă. Mai mult, Becali nu se va mai implica în ceea ce priveşte transferurile, urmând ca un departament de scouting să se ocupe de acest lucru.

Ilie Dumitrescu a vrut să afle de la Gigi Becali numele celor care se vor ocupa de acest lucru. Surprinzător, patronul FCSB-ului nu a ştiut să răspundă, susţinând că nu a întrebat cine va face parte din noul departament.

Mihai Stoica a dezvăluit cine face parte din departamentul de scouting de la FCSB

“Calificare, necalificare, trebuie cumpărați 5-6 jucători. De acum se uită MM, face selecții, biroul e făcut, se uită acolo. Nu știu din cine va fi format (n.r. departamentul de scouting), n-am întrebat cu cine. Întrebați-l pe MM, nu mai întrebați pe mine, întrebați pe finul, nu pe mine, că nu mă bag”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Lămurirea a venit însă din partea lui Mihai Stoica. Oficialul roş-albaştrilor a declarat că Florin Cernat, Alin Stoica și Lucian Filip, oameni care se aflau deja în club, vor face parte din departament. În plus, Adrian Ilie este aşteptat oricând la echipă:

“Am dat personal vreo 40 de nume de fotbaliști care au început să fie analizați de Cernat, Alin Stoica și Lucian Filip. Au rămas în club și e posibil să se mai alăture.

Pe mine nu mă interesează să vină cineva care să zică că iubește clubul și că vrea să facă voluntariat, ci să aibă expertiză. Îi dau un jucător și îi spun să îi facă profilul. Adrian Ilie este oricând binevenit dacă vrea să vină”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
