E scandal între Kylian Mbappe şi Arbeloa: “Mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot”! Reacţia antrenorului

Kylian Mbappe (27 de ani) nu s-a ferit să spună că a fost deranjat că Alvaro Arbeloa (43 de ani) l-a ţinut pe bancă până în minutul 68 al meciului cu Oviedo şi că l-a afectat că nu a jucat deloc în El Clasico, derby-ul câştigat de Barcelona cu 2-0, care a consfinţit câştigarea titlului de către catalani.
„Antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant preferat din lot”, a declarat Kylian Mbappe după meciul cu Oviedo, citat de Marca.
Tensiuni între Mbappe şi Alvaro Arbeloa: “Mi-a spus că sunt al patrulea atacant” / “Nu a înţeles corect”
Alvaro Arbeloa a negat că i-ar fi spus aşa ceva. „Probabil nu a înțeles corect, nu i-am spus că este al patrulea atacant”, a răspuns Alvaro Arbeloa, întrebat despre declaraţia lui Mbappe.
„Am fost dezamăgit să nu joc în El Clasico. Sunt 100% bine. Nu am jucat pentru că antrenorul mi-a spus că sunt al patrulea atacant din lot, după Mastantuono, Vini și Gonzalo. Eram gata să fiu titular; e decizia lui și trebuie să o respecți întotdeauna. Nu sunt supărat”, a spus Mbappe.
„Nu am nicio problemă cu Arbeloa. Trebuie să-l respecți. Trebuie să accepți filozofia antrenorului, iar eu trebuie să mă perfecționez pentru a juca înaintea lui Vini, Gonzalo și Mastantuono. Nu mă uit la conferințele de presă ale antrenorului. Mă uit la televiziunea franceză acasă, nu la cea spaniolă”, a mai declarat Mbappe, la conferinţa de presă de după meci.
Pe preşedintele Florentino Perez, care l-a adus la Real Madrid, Mbappe l-a ridicat în slăvi. Rugat să comenteze o declaraţie a lui Florentino Perez, care a spus că Mbappe e cel mai bun jucător din echipă, francezul a declarat: „Președintele este cel mai bun președinte din lume. Cel mai bun președinte din istoria lui Real Madrid. Suntem norocoși să-l avem. Este o legendă a acestui club. Înseamnă mult pentru fanii madrileni și pentru club. Este o onoare pentru noi să-l avem și sper să-l avem cât mai mult timp posibil”.
Mbappe a încercat să aplaneze tensiunile cu suporterii, care l-au huiduit copios la meciul cu Oviedo. „Trebuie să accepți (n.r: huiduielile şi fluierăturile). Cred că este o opinie pe care o exprimă oamenii. Nu cred că ar trebui să o iei personal. Nimeni nu va muri în seara asta. E normal ca atunci când nu câștigăm, oamenii să aleagă jucători pentru a-i huidui. S-a întâmplat la Real Madrid, s-a întâmplat la fiecare club din lume. Nu știu ce e atât de special la asta. Când nu câștigăm, asta e viața”, a spus superstarul naţionalei Franţei.
