Edi Iordănescu dezvăluie tot! De ce a plecat de la națională și de ce n-a vrut să lupte cu Hagi: ”Lipsă de respect!”

Sebastian Ujica Publicat: 15 mai 2026, 8:40

Fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, a vorbit pe larg despre motivele pentru care a plecat de la echipa națională după performanța de la EURO 2024, când România a trecut de faza grupei.

Iordănescu Jr. a explicat și motivele pentru care nu a dorit să fie luat în calcul acum pentru revenirea la națională, deși este liber de contract.

Edi Iordănescu îl contrazice pe Răzvan Burleanu

Edi Iordănescu nu e de acord cu afirmațiile lui Răzvan Burleanu, cel care spunea că despărțirea s-a produs după ce Iordănescu a refuzat să mai continue.

„Federația a avut posibilitatea să mă țină în continuare. De ce n-a făcut-o? De ce n-a reușit să găsească calea, să creeze puntea necesară pentru continuitate? Cu președintele Federației am avut o relație deosebită – profesională, umană, a existat comunicare, am avut tot suportul cât am fost acolo, s-a purtat ultraprofesionist cu mine, îi sunt recunoscător din toate punctele de vedere.

Dar e incompletă afirmația. A spus chiar domnia sa că a fost cea mai bună performanță a echipei naționale din ultimii 24 de ani. Și atunci probabil că trebuia să găsească mijloacele necesare ca să continuăm. Nu s-a întâmplat. În final, decizia de a nu continua a fost a mea, da, dar nu am găsit calea. Eu am dorit niște lucruri, Federația a văzut într-un fel, eu în alt fel și nu am ajuns la un consens. Eu mi-aș dori să fie clar subiectul. Odată cu ratarea calificării echipei naționale, din nou lumea a început să aducă în actualitate plecarea mea. Multă lume a fost curioasă de ce am plecat în final, pentru că poate am rămas eu dator cu o clarificare mai bună.

Am dat o declarație publică atunci. Fiind finalul contractului… eu nu am mai continuat, pentru că nu am prelungit contractul. N-am plecat în plină campanie, n-a fost un contract încetat unilateral. Atunci am crezut că e suficient să dau acel statement, să spun în linii mari că nu mai continui. Cred că era foarte bine pentru toată lumea dacă exista continuitate. O spun cu tot regretul pentru nea Mircea, pentru ce s-a întâmplat… Dumnezeu să-l ierte! I-a fost greu. Înțelegem și mai bine acum ce eforturi a făcut.

Dar era clar că era un grup cu o coeziune extraordinară, parcursesem niște etape. Veniseră niște confirmări, câștigarea grupei de calificare, câștigarea grupei la Euro. Mediul deja era construit. Cred că cea mai înțeleaptă și firească decizie era să existe continuitate. Nu s-a întâmplat. A venit această necalificare, a revenit în actualitate plecarea mea.

Ce pot să spun este că mi-am dorit și am fost sigur că voi continua până aproape de European. Am pregătit strategia post-Euro, ce urma pentru Liga Națiunilor și calificarea pentru Mondial. Din păcate, n-am găsit numitorul comun. Aparține trecutului. Contează acum ca Gică să aibă succes și să-și pună strategia în practică.

Nu pe Comisia Tehnică am fost supărat. Îi știu, sunt foști antrenori, fotbaliști mari, oameni care au reușit în viață. Am fost supărat pe proces. Am lucrat doi ani și jumătate acolo, am performat. Aveam comunicare constantă, dialog. Era suficient să fi fost întrebat: «Are rost să te luăm în calcul? Îți dorești?». Eu nici măcar n-am spus că ar trebui să fiu prima sau singura opțiune, cu toate că eram ultimul care demonstrasem, nu?

Când am venit la echipa națională, cred că am fost a 4-a sau a 5-a soluție și n-au căzut gradele. Chiar dacă sunt orgolios, am considerat că e firesc, pentru că erau cel puțin 2-3 nume mai experimentate, cu CV-uri mai bogate: Boloni, Petrescu, Gică Hagi, Olăroiu. Fără să fiu lipsit de modestie, acum circumstanțele erau altele. Ori eram soluția principală, ori deloc! Repet, un simplu telefon sau o întâlnire de 5 minute rezolva totul. Mi s-a părut lipsit de respect și de logică. Mai ales că informațiile pe care eu le aveam erau că se știa de ceva timp cine va fi antrenor” a spus Edi Iordănescu pentru Gazeta Sporturilor.

