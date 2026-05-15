Edi Iordănescu dezvăluie tot! De ce a plecat de la națională și de ce n-a vrut să lupte cu Hagi: ”Lipsă de respect!”

Fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, a vorbit pe larg despre motivele pentru care a plecat de la echipa națională după performanța de la EURO 2024, când România a trecut de faza grupei.

Iordănescu Jr. a explicat și motivele pentru care nu a dorit să fie luat în calcul acum pentru revenirea la națională, deși este liber de contract.

Edi Iordănescu îl contrazice pe Răzvan Burleanu

Edi Iordănescu nu e de acord cu afirmațiile lui Răzvan Burleanu, cel care spunea că despărțirea s-a produs după ce Iordănescu a refuzat să mai continue.

„Federația a avut posibilitatea să mă țină în continuare. De ce n-a făcut-o? De ce n-a reușit să găsească calea, să creeze puntea necesară pentru continuitate? Cu președintele Federației am avut o relație deosebită – profesională, umană, a existat comunicare, am avut tot suportul cât am fost acolo, s-a purtat ultraprofesionist cu mine, îi sunt recunoscător din toate punctele de vedere.

Dar e incompletă afirmația. A spus chiar domnia sa că a fost cea mai bună performanță a echipei naționale din ultimii 24 de ani. Și atunci probabil că trebuia să găsească mijloacele necesare ca să continuăm. Nu s-a întâmplat. În final, decizia de a nu continua a fost a mea, da, dar nu am găsit calea. Eu am dorit niște lucruri, Federația a văzut într-un fel, eu în alt fel și nu am ajuns la un consens. Eu mi-aș dori să fie clar subiectul. Odată cu ratarea calificării echipei naționale, din nou lumea a început să aducă în actualitate plecarea mea. Multă lume a fost curioasă de ce am plecat în final, pentru că poate am rămas eu dator cu o clarificare mai bună.