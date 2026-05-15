Cu cine va juca în finală Coco Gauff, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea

Jucătoarea italiană de tenis Elina Svitolina, numărul 10 mondial, s-a calificat în finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro. Svitolina a învins-o în penultimul act pe poloneza Iga Swaitek (3 WTA), cu 6-4, 2-6, 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Svitolina, 31 ani, va juca a treia sa finală la Foro Italico, după ce în 2017 şi 2018 a învins-o pe Simona Halep în ultimul act. Ucraineanca vizează al 20-lea său titlu WTA din carieră, al doilea din acest an şi al cincilea de categoria WTA 1.000.

În finală, Svitolina o va întâlni pe jucătoarea americană Coco Gauff, numărul 4 mondial, victorioasă cu 6-4, 6-3 în faţa româncei Sorana Cîrstea, în cealaltă semifinală. Gauff (22 ani) se află în căutarea celui de-al 12-lea său titlu şi primul din 2026. Americanca a jucat finala anul trecut la Roma, fiind învinsă de italianca Jasmine Paolini.

Svitolina are avantaj în meciurile directe, 3-2, câştigând anul acesta în sferturi la Australian Open şi în semifinale la Dubai.

Agerpres