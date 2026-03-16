Joan Laporta s-a decis! Prima mutare pregătită după ce a câștigat un nou mandat de președinte al Barcelonei

A fost zi importantă duminică la Barcelona, acolo unde echipa antrenată de Hansi Flick a făcut un pas important către câștigarea unui nou titlu de campioană a Spaniei.

Mai mult decât atât, a fost și ziua în care Joan Laporta a câștigat un nou mandat de președinte al grupării catalane. Oficialul de pe Camp Nou a pregătit deja prima mutare.

Alessandro Bastoni, promisiunea lui Joan Laporta

Joan Laporta a câștigat un nou mandat de președinte al Barcelonei și va rămâne în funcție până în vara anului 2031. Oficialul de pe Camp Nou vrea să își respecte promisiunea față de fani și lucrează deja la primul transfer al verii.

Potrivit presei din Spania, vechiul și noul președinte a pornit deja negocierile pentru a-l transfera pe Alessandro Bastoni de la Inter. Suma vehiculată este de 70 de milioane de euro.

Cu o cotă de piață de 80 de milioane de euro, fundașul italian a fost format la academia celor de la Atalanta și se află la Inter din august 2017, când a fost cumpărat pentru aproximativ 31 de milioane de euro.