La Liga le oferă bani pentru a lupta împotriva pirateriei! Suma oferită pentru denunţarea transmisiunilor ilegale - Antena Sport

La Liga le oferă bani pentru a lupta împotriva pirateriei! Suma oferită pentru denunţarea transmisiunilor ilegale

Alex Masgras Publicat: 28 ianuarie 2026, 17:59

Vinicius şi Lamine Yamal / Profimedia

La Liga continuă lupta împotriva pirateriei, iar forul condus de Javier Tebas, cea mai vocală ligă profesionistă din Europa în privinţa acestei probleme, încearcă să primească o mână de ajutor din partea fanilor.

Concret, La Liga vrea să plătească fanii care vor denunţa locurile în care se transmit, fără licenţă, meciuri din campionatul spaniol.

50 de euro pentru cei care denunţă transmisiunile ilegale din Spania

Potrivit marca.com, spaniolii vor să ofere câte 50 de euro fiecărei persoane care denunţă baruri, restaurante sau case de pariuri online care transmit meciuri din La Liga fără să aibă acest drept. Această tactică vine în urma încercării ligii de a combate pirateria din mediul HORECA.

La Liga a promovat în ultima vreme o platformă unde fanii fotbalului spaniol pot raporta aceste locuri în care se transmit ilegal meciurile de fotbal. Liga spaniolă a explicat că este foarte simplu de identificat dacă transmisia are licenţă sau nu: urmăritorii trebuie să observa un “B” pe ecran atunci când vine vorba de baruri şi restaurante şi un “A” pe platformele online de pariuri.

Utilizatorii platformei pot trimite fotografii, iar în urma analizării imaginilor, dacă se consideră că locaţiile respective nu au licenţă, atunci persoana respectivă primeşte 50 de euro.

1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 4 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
