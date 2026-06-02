Legendarul Raul Gonzalez ar putea reveni la Real Madrid! Condiţia anunţată public

Fostul atacant legendar al celor de la Real Madrid ar putea să revină la clubul unde a scris istorie ca jucător, însă o condiţie trebuie să se îndeplinească pentru ca această mutare să fie realizată.

Candidatul la preşedinţie al lui Real Madrid, Enrique Riquelme, a declarat că, dacă va fi ales preşedinte, legendarul Raul Gonzalez Blanco va fi directorul sportiv al clubului, conform unui interviu acordat emisiunii ”El Larguero” de pe Cadena SER.

Raul Gonzalez poate reveni la Real Madrid

”El va şti ce gândesc jucătorii; nu există nimeni cu mai multe meciuri la activ. Trebuie să revenim la acel madridism, la acel ADN, şi ca ei să poată să-l transmită. Trebuie să fie o legendă a lui Real Madrid. Cineva care a jucat 16 sezoane, peste 740 de meciuri, peste 300 de goluri şi are peste 100 de selecţii internaţionale, a spus Enrique.

Nu există nimeni care să cunoască Bernabeu mai bine, iar el este persoana pe care am decis-o să fie directorul sportiv al lui Real Madrid. Cred că nu am făcut nicio greşeală; el este persoana potrivită pentru a conduce proiectul sportiv. Raul Gonzalez Blanco. Dacă voi fi preşedintele lui Real Madrid, el va fi directorul sportiv al lui Real Madrid”.

Alegerile pentru preşedinţia clubului Real Madrid, prevăzute pe 7 iunie, îi vor aduce faţă în faţă pe actualul conducător Florentino Perez, aflat în funcţie din 2009, şi pe omul de afaceri Enrique Riquelme. După un prim mandat între 2000 şi 2006, Perez a revenit la preşedinţia clubului Real Madrid în 2009 şi a fost ulterior reales fără opoziţie de patru ori, cel mai recent în ianuarie 2025. Cei aproximativ 100.000 de socios ai lui Real Madrid vor putea vota şi prin corespondenţă.