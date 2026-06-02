Home | Fotbal | La Liga | Legendarul Raul Gonzalez ar putea reveni la Real Madrid! Condiţia anunţată public

Legendarul Raul Gonzalez ar putea reveni la Real Madrid! Condiţia anunţată public

Mihai Alecu Publicat: 2 iunie 2026, 10:30 / Actualizat: 2 iunie 2026, 14:56

Comentarii
Legendarul Raul Gonzalez ar putea reveni la Real Madrid! Condiţia anunţată public

Raul Gonzalez ar putea să revină la Real Madrid. Foto: Gettyimages

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul atacant legendar al celor de la Real Madrid ar putea să revină la clubul unde a scris istorie ca jucător, însă o condiţie trebuie să se îndeplinească pentru ca această mutare să fie realizată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Candidatul la preşedinţie al lui Real Madrid, Enrique Riquelme, a declarat că, dacă va fi ales preşedinte, legendarul Raul Gonzalez Blanco va fi directorul sportiv al clubului, conform unui interviu acordat emisiunii ”El Larguero” de pe Cadena SER.

Raul Gonzalez poate reveni la Real Madrid

”El va şti ce gândesc jucătorii; nu există nimeni cu mai multe meciuri la activ. Trebuie să revenim la acel madridism, la acel ADN, şi ca ei să poată să-l transmită. Trebuie să fie o legendă a lui Real Madrid. Cineva care a jucat 16 sezoane, peste 740 de meciuri, peste 300 de goluri şi are peste 100 de selecţii internaţionale, a spus Enrique.

Nu există nimeni care să cunoască Bernabeu mai bine, iar el este persoana pe care am decis-o să fie directorul sportiv al lui Real Madrid. Cred că nu am făcut nicio greşeală; el este persoana potrivită pentru a conduce proiectul sportiv. Raul Gonzalez Blanco. Dacă voi fi preşedintele lui Real Madrid, el va fi directorul sportiv al lui Real Madrid”.

Alegerile pentru preşedinţia clubului Real Madrid, prevăzute pe 7 iunie, îi vor aduce faţă în faţă pe actualul conducător Florentino Perez, aflat în funcţie din 2009, şi pe omul de afaceri Enrique Riquelme. După un prim mandat între 2000 şi 2006, Perez a revenit la preşedinţia clubului Real Madrid în 2009 şi a fost ulterior reales fără opoziţie de patru ori, cel mai recent în ianuarie 2025. Cei aproximativ 100.000 de socios ai lui Real Madrid vor putea vota şi prin corespondenţă.

Reclamă
Reclamă

Luptă între Enrique Riquelme şi Florentino Perez pentru şefia lui Real Madrid

Perez, 79 de ani, a decis în cele din urmă să convoace alegeri anticipate după un al doilea sezon consecutiv fără un titlu major, Real Madrid terminând pe locul doi în La Liga şi fiind eliminată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de Bayern Munchen, notează agerpres.

Adversarul său, Enrique Riquelme, în vârstă de 37 de ani, preşedintele Cox Group, o companie de apă şi energie regenerabilă, este primul candidat care îl va înfrunta pe emblematicul Florentino Perez.

Descoperire incredibilă făcută într-un apartament din Buşteni: au scos peste 300 de saci de gunoiDescoperire incredibilă făcută într-un apartament din Buşteni: au scos peste 300 de saci de gunoi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Observator
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
14:53

Andreeva, declaraţie fair-play după victoria cu Sorana Cîrstea: “Trebuia să dau 200%”
14:31

FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!”
14:14

L’Equipe a lăudat-o pe Sorana Cîrstea chiar după eşecul de la Roland Garros: “Exemplară”
14:01

Greșeala „cât casa” a rebelului Higuita, care a eliminat Columbia la Mondialul din 1990
13:38

Suma uriaşă pe care a adunat-o din tenis Sorana Cîrstea în 2026! S-a îmbogăţit după Roland Garros
13:37

Un mare rapidist îl face praf pe Daniel Pancu: “Ciorbă reîncălzită!”
Vezi toate știrile
1 E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura” 2 Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng 3 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 4 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 5 Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă! 6 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo