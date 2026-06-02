Greșeala „cât casa” a rebelului Higuita, care a eliminat Columbia la Mondialul din 1990

René Higuita deschide orice generic despre portari rebeli, ieșiți din tiparele postului. Cu driblingurile sale, cu loviturile libere sau cu acea bizară „lovitură a scorpionului” pe care a executat-o din senin pe Wembley, într-un amical cu Anglia, columbianul avea nebunia în sânge.

Născut într-un cartier sărac din Medellín, într-un timp în care orașul devenea capitala mondială a cocainei, Higuita a avut o copilărie grea, care și-a pus amprenta pe felul său de a fi. A fost crescut de bunică, după ce tatăl a plecat, iar mama i-a murit când el avea doar câțiva ani.

René Higuita și porecla primită la Mondialul din Italia

René a început fotbalul la Independiente Medellín, dar și-a făcut un nume la marea rivală, Atlético Nacional, echipa pe care o susținea de mic. De altfel, Mondialul din 1990 l-a prins pe val pe tânărul Higuita, pe atunci în vârstă de 23 de ani. Câștigase Copa Libertadores cu Atlético Nacional, iar în Italia se prezenta și Europei.

Lumea a descoperit atunci, la Coppa del Mondo, grozăviile lui Higuita, într-o vreme în care portarii aveau doar rol să apere; unii nici măcar nu repuneau mingea în joc din careul mic. Tot atunci, curajul său vecin cu inconștiența aveau să-i aducă porecla care l-a însoțit toată cariera: El Loco (Nebunul). Columbia s-a calificat în optimi, de pe locul trei în grupa D, sub Germania și Iugoslavia, dar peste Emiratele Arabe Unite. Apoi, a venit meciul istoric cu Camerun, de la Napoli.