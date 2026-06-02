Greșeala „cât casa” a rebelului Higuita, care a eliminat Columbia la Mondialul din 1990

René Higuita deschide orice generic despre portari rebeli, ieșiți din tiparele postului. Cu driblingurile sale, cu loviturile libere sau cu acea bizară „lovitură a scorpionului” pe care a executat-o din senin pe Wembley, într-un amical cu Anglia, columbianul avea nebunia în sânge.
Născut într-un cartier sărac din Medellín, într-un timp în care orașul devenea capitala mondială a cocainei, Higuita a avut o copilărie grea, care și-a pus amprenta pe felul său de a fi. A fost crescut de bunică, după ce tatăl a plecat, iar mama i-a murit când el avea doar câțiva ani.
René Higuita și porecla primită la Mondialul din Italia
René a început fotbalul la Independiente Medellín, dar și-a făcut un nume la marea rivală, Atlético Nacional, echipa pe care o susținea de mic. De altfel, Mondialul din 1990 l-a prins pe val pe tânărul Higuita, pe atunci în vârstă de 23 de ani. Câștigase Copa Libertadores cu Atlético Nacional, iar în Italia se prezenta și Europei.
Lumea a descoperit atunci, la Coppa del Mondo, grozăviile lui Higuita, într-o vreme în care portarii aveau doar rol să apere; unii nici măcar nu repuneau mingea în joc din careul mic. Tot atunci, curajul său vecin cu inconștiența aveau să-i aducă porecla care l-a însoțit toată cariera: El Loco (Nebunul). Columbia s-a calificat în optimi, de pe locul trei în grupa D, sub Germania și Iugoslavia, dar peste Emiratele Arabe Unite. Apoi, a venit meciul istoric cu Camerun, de la Napoli.
Eroarea tânărului Higuita în fața „vulpoiului” Milla
Columbia, cu Valderrama sau Freddy Rincón, le-a ținut excelent piept africanilor, care impresionaseră în grupe. Conduși de bătrânul Roger Milla, de 38 de ani, retras și adus la Mondial de pe plajele din Insulele Réunion, camerunezii trecuseră de Argentina și România. După 90 de minute, la Napoli, a fost 0-0, așa că duelul a mers în prelungiri.
„Vulpoiul” Milla a deschis scorul în minutul 106, după o acțiune în care apărătorii columbieni au înghețat. Nici două minute mai târziu, Higuita a ieșit din poartă, pe la 30 de metri, și a încercat să-l dribleze pe același Milla. Neinspirată decizie. Camerunezul, uns cu toate alifiile, i-a furat mingea și a trimis-o în poartă. S-a făcut 2-0 și deși Columbia a marcat prin Bernardo Redín, în minutul 115, a fost prea puțin și prea târziu. „Los cafeteros” au fost eliminați, iar vina a căzut, firește, pe Higuita.
„O greșeală cât casa!”
După acel meci, René și-a căpătat supranumele de „El Loco”. „A fost o greșeală mare cât casa. E genul de eroare pe care o faci când iubești mingea și vrei să o păstrezi în teren, nu să o degajezi afară”, a explicat portarul columbian momentul nefericit.
Ce-i drept, ghinionul lui a fost și din viclenia veteranului Milla. „Am jucat cu Valderrama la Montpellier. Datorită lui, am văzut clipuri cu Higuita driblând în afara careului. Știam că dacă sunt suficient de rapid, aș putea să beneficiez de o greșeală a lui. Și a funcționat”, a povestit Roger, citat de site-ul FIFA.
Arestat, Higuita nu a mai jucat la Mondialul din SUA
Patru ani mai târziu, la Mondialul din 1994, „El Loco” nu a mai apărat poarta Columbiei, deși era în floarea vârstei. În 1993, Higuita a intermediat o eliberare de ostatici între doi traficanți de droguri. Prieten cu Pablo Escobar, pe care îl știa din copilărie de pe străzile din Medellín, René a fost arestat și a stat șapte luni într-o închisoare din Bogotá.
De altfel, cariera sa n-a atins niciodată potențialul maxim. „El Loco” s-a retras în 2009, la 42 de ani. A marcat 40 de goluri de-a lungul anilor, trei dintre ele pentru selecționata columbiană. Azi, la 59 de ani, locuiește acasă, la Medellín, și lucrează la marea sa iubire, Atlético Nacional. Și, chit că a strâns numai patru meciuri la Cupa Mondială, e unul dintre oamenii care au marcat istoria competiției.
