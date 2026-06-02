L’Equipe a lăudat-o pe Sorana Cîrstea chiar după eşecul de la Roland Garros: “Exemplară”

Sorana Cîrstea a pierdut categoric meciul din sferturile de finală de la Roland Garros, 0-6, 3-6, în faţa Mirrei Andreeva, la capătul a 56 de minute joc, însă cu toate acestea românca a fost lăudată de jurnaliştii din Franţa.

Cei de la L’Equipe au scris despre partida dintre cele două jucătoare şi au remarcat determinarea sportivei din Rusia, dar în acelaşi timp au lăudat evoluţiile excelente din ultimul timp pe care le-a avut românca.

Sorana Cîrstea, lăudată de francezii de la L’Equipe după meciul cu Mirra Andreeva

Ziariştii din Hexagon spun forma fizică în care se află Sorana Cîrstea este una exemplară, mai ales că are 36 de ani, iar asta a ajutat-o să aibă cele mai bune rezultate din carieră în ultimul timp. Aceştia au lăudat-o şi pe Mirra Andreeva, care a câştigat clar sfertul de finală şi acum se poate gândi şi mai serios la trofeu.

“Românca a anunțat că va juca ultimul ei sezon în circuit, dar acesta s-a dovedit a fi și unul dintre cele mai bune ale sale. Într-o condiție fizică exemplară, jucătoarea de 36 de ani devenise o forță de luat în seamă în circuit. Totuși, nu a făcut față ferocității Mirrei Andreeva.

Jucătoarea de 19 ani a prins-o de gât încă de la primul punct și nu i-a mai dat drumul. Cu o precizie perfectă în loviturile sale, i-a provocat o înfrângere zdrobitoare cu 6-0 lui Cîrstea pe Philippe-Chatrier”, au scris francezii de la L’Equipe.