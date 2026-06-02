Andreeva, declaraţie fair-play după victoria cu Sorana Cîrstea: “Trebuia să dau 200%”

Mirra Andreeva a avut o declaraţie plină de respect după ce a reuşit să o învingă pe Sorana Cîrstea în sferturile de finală de la Roland Garros, 6-0, 6-3, şi spune că meciul nu a fost uşor, în ciuda scorului.

Sportiva din Rusia, locul 8 WTA, mai are două meciuri până la trofeu şi acum îşi aşteapta adversara pentru faza semifinalelor.

Mirra Andreeva, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea

Mirra Andreeva spune că o cunoaşte bine pe Sorana Cîrstea, mai ales că a avut mai multe antrenamente cu ea în ultimul timp. Rusoaica de doar 19 ani a lăudat jocul agresiv pe care românca îl are şi a spus că în ciuda scorului nu a fost un meci uşor pentru ea.

“Prima dată când am jucat cu Sorana a fost o bătălie incredibil de dificilă, și fiecare antrenament pe care-l facem împreună este foarte dur. Ne-am pregătit împreună deja de vreo 10 ori în acest an, așa că ne cunoaștem foarte bine.

Știam că nu va fi un meci ușor, că va trebuie să dau 200% ca intensitate și concentrare, pentru că ea avea să se folosească de fiecare oportunitate pentru a fi agresivă, pentru a pune presiune pe mine. Sunt foarte fericită că am reușit asta și că am rămas agresivă pe parcursul întregului meci”, a spus Mirra Andreeva după meci.