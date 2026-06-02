Echipa din Turcia care negociază transferul lui David Matei

Universitatea Craiova poate da un tun financiar cu David Matei. Turcii tratează pe larg posibilul transfer al jucătorului, despre care spun că este un adevărat “maestru”, chiar dacă are 19 ani!

Viitorul lui David Matei este un subiect intens dezbătut în Turcia. După informațiile publicate de Fotomac, mai multe publicații din această țară susțin că mijlocașul de 19 ani al Universității Craiova se află pe lista prioritară a lui Mirel Rădoi pentru noul sezon, la Gaziantep.

Cotidianul Fotomac l-a prezentat pe internaționalul român de tineret drept „maestrul român”. Jurnaliștii turci au notat că „echipa roș-neagră l-a luat pe radar pe David Matei”, fotbalist care a impresionat în sezonul trecut prin evoluțiile sale, la Craiova.

Între timp, publicația locală Tekspor a acordat spații ample subiectului și a relatat că Rădoi a prezentat conducerii clubului un raport detaliat privind transferurile dorite, iar David Matei se numără printre principalele ținte pentru campania de achiziții din această vară.

„Mirel Rădoi dorește să-l achiziționeze pe Matei. Gaziantep, care își propune să construiască o echipă puternică pentru sezonul următor, face eforturi mari pentru a-l aduce pe David Matei”, au scris jurnaliștii turci.