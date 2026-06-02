Suma uriaşă pe care o plăteşte Florentino Perez pentru prima mutare a verii la Real Madrid

15 milioane de euro este suma pe care clubul Real Madrid ar putea fi nevoit să o plătească pentru a-l angaja pe José Mourinho, potrivit The Athletic.

Încă antrenor la Benfica, portughezul în vârstă de 63 de ani, favoritul lui Florentino Perez, ar fi pe punctul de a-şi face marea revenire în capitala Spaniei, la treisprezece ani de la încheierea primei sale perioade la club.

Tot potrivit informaţiilor publicate de The Athletic, contractul lui Mourinho cu Benfica conţinea o clauză de reziliere de aproximativ 6 milioane de euro. Valabilă până la 10 zile lucrătoare după încheierea sezonului, această clauză ar fi expirat vineri, 29 mai.

Dacă Real Madrid a ratat activarea acestei clauze, este pentru că, pe 12 mai, în cadrul unei conferinţe de presă extraordinare, Florentino Perez a decis să convoace noi alegeri prezidenţiale.