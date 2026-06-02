Suma uriaşă pe care o plăteşte Florentino Perez pentru prima mutare a verii la Real Madrid

Dan Roșu Publicat: 2 iunie 2026, 8:37

15 milioane de euro este suma pe care clubul Real Madrid ar putea fi nevoit să o plătească pentru a-l angaja pe José Mourinho, potrivit The Athletic.

Încă antrenor la Benfica, portughezul în vârstă de 63 de ani, favoritul lui Florentino Perez, ar fi pe punctul de a-şi face marea revenire în capitala Spaniei, la treisprezece ani de la încheierea primei sale perioade la club.

Tot potrivit informaţiilor publicate de The Athletic, contractul lui Mourinho cu Benfica conţinea o clauză de reziliere de aproximativ 6 milioane de euro. Valabilă până la 10 zile lucrătoare după încheierea sezonului, această clauză ar fi expirat vineri, 29 mai.

Dacă Real Madrid a ratat activarea acestei clauze, este pentru , pe 12 mai, în cadrul unei conferinţe de presă extraordinare, Florentino Perez a decis convoace noi alegeri prezidenţiale.

În principiu, preşedintele Real Madrid ar fi dorit oficializeze revenirea „Special One” imediat după ultima etapă din Liga şi, din punct de vedere financiar, ar fi fost mai bine o facă.

Blocată de alegerile viitoare, semnarea contractului cu antrenorul portughez va avea loc doar în cazul realegerii lui Florentino Perez, pe 7 iunie, şi ar urma să coste acum aproape 15 milioane de euro pentru madrileni, potrivit unor surse apropiate dosarului.

MApN explică de ce nu a cumpărat blindate Piranha prin SAFE: Oferta, de 2,5 ori mai mare decât preţul plătit
