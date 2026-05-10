Performanţa rară realizată de Marcus Rashford în El Clasico! Nimeni nu a mai reuşit asta de la Lionel Messi

Marcus Rashford a deschis scorul în El Clasico după doar 9 minute de joc. Starul englez a înscris împotriva lui Real Madrid dintr-o lovitură liberă, cu un şut de excepţie. El l-a învins pe Thibaut Courtois de pe partea dreaptă, de la marginea careului, trimiţând balonul la colţul lung.
Acesta este al doilea gol pe care Marcus Rashford îl marchează împotriva lui Real Madrid. Primul a avut loc pe 26 octombrie 2025. La meciul tur din acest sezon, englezul a înscris pe Santiago Bernabeu, dar Barcelona a fost învinsă în acea partidă.
Marcus Rashford a marcat superb din lovitură liberă în El Clasico! Doar Lionel Messi a mai reuşit asta în secolul 21 pentru Barcelona
Reuşita lui Rashford din lovitură liberă în El Clasico intră în istoria duelurilor dintre Barcelona şi Real Madrid. În acest secol, reuşita lui Rashford este abia a treia a catalanilor din lovitură liberă împotriva marii rivale. Din octombrie 2012 nu s-a mai întâmplat acest lucru, atunci când Lionel Messi era marcatorul ultimului gol din lovitură liberă împotriva lui Real Madrid.
3 – Tercer gol de falta directa del @FCBarcelona_es 🔵🔴 ante el Real Madrid en cualquier competición en el siglo XXI, con el anterior siendo en octubre de 2012, también en @LaLiga y en el Camp Nou, de Lionel Messi. Ángulo.#ElClásico pic.twitter.com/E89dgsKKSA
— OptaJose (@OptaJose) May 10, 2026
Prima reuşită din secolul 21 din lovitură liberă a Barcelonei în meciurile cu Real Madrid a avut loc tot în 2012, cu câteva luni mai devreme. În Supercupa Spaniei, acelaşi Lionel Messi marca din lovitură liberă.
Înaintea meciului, calculele erau simple: Barca are nevoie și de un punct pentru a pune mâna pe titlul 29. Situația care s-ar putea produce pe Camp Nou ar fi nemaiîntâlnită, pentru că niciodată în istoria campionatului din Spania nu s-a mai întâmplat ca trupa “blaugrana” să își asigure matematic trofeul chiar după un meci cu marea sa rivală.
Barca e în formă și are cinci victorii la rând în toate competițiile, în timp ce Real Madrid a “scârțâit” atât pe teren, cât și în vestiar. Recent, formația de pe Bernabeu a fost marcată de scandalul uriaș al altercației dintre Aurelien Tchouameni și Fede Valverde, cel din urmă fiind dus la spital. Uruguayanul ratează El Clasico după ce a suferit un traumatism cranioencefalic.
