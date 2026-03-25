Andrei Nicolae Publicat: 25 martie 2026, 17:02

Comentarii
Vinicius a vorbit despre viitorul său la Real după ce a văzut transferul lui Griezmann: Doar la asta mă gândesc

Vinicius, în timpul unui meci / Profimedia

Subiectul viitorului lui Vinicius la Real Madrid este în continuare unul extrem de discutat, ținând cont că cele două tabere încă nu au ajuns la un consens clar privind prelunigirea contractului. Cu toate acestea, jucătorul de 25 de ani a vorbit despre ce urmează pentru el și și-a exprimat dorința de a evolua în continuare pe Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius se află în această perioadă la naționala Braziliei, care urmează să dispute două meciuri amicale de top, unul împotriva Franței (26 martie) și altul contra Crației (1 aprilie). Recent, fotbalistul lui Real Madrid a fost prezent la o conferință de presă premergătoare duelului contra dublei campioane mondiale și a abordat mai multe subiecte.

Vinicius vrea să rămână la Real Madrid

Un jurnalist a vrut să afle care este părerea lui Vini Jr. despre transferul lui Antoine Griezmann de la Atletico Madrid în MLS, la Orlando City, care se va realiza în vară. Vedeta Realului a vorbit la superlativ despre fotbalistul francez și a profitat de moment pentru a-și arăta dragostea față de formația din Madrid, fiind întrebat inclusiv dacă ar fi tentat și el să se tranfere în campionatul nord-american.

Griezmann e un jucător minunat, a avut o carieră remarcabilă în Spania și alături de naționala Franței. Chiar îmi place de el. Cred că va ajuta mult campionatul (n.r. din MLS).

Eu mă gândesc doar la Real Madrid și să stau acolo mult timp“, a spus starul brazilian, potrivit marca.com.

Reclamă
Reclamă

În acest sezon, Vinicius a marcat 17 goluri și a oferit 13 pase decisive în 43 de meciuri în toate competițiile.

Ce spune Vinicius despre șansele Braziliei la Cupa Mondială

În cadrul conferinței, jucătorul de 25 de ani a vorbit și despre Cupa Mondială din vară, unde Brazilia e cu siguranță una dintre favorite. Vinicius a transmis că nu e interesat atât de mult de cine are mai multe șanse să pună mâna pe trofeu, ci doar să o vadă pe “selecao” triumfând pentru a șasea oară.

Nu cred că suntem favoriți dacă ne uităm la ultimele rezultate, dar greutatea tricoului, greutatea jucătorilor pe care îi avem aici. Trebuie să ne unim, iar după venirea lui Ancelotti avem o idee mai clară legată de cum să jucăm.

Reclamă

Ia multă presiune de pe umerii noștri. Vom face tot ce putem ca să o aducem pe Brazilia înapoi în vârf. Nu vrem să fim favoriți, vrem ca Brazilia să fie în vârf“, a mai spus extrema stângă de pe Bernabeu.

Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic se vede în Universul Antena.

Înapoi la Homepage
Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
18:04

18:04

17:52

17:50

17:50

17:44

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
