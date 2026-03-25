Vinicius a vorbit despre viitorul său la Real după ce a văzut transferul lui Griezmann: “Doar la asta mă gândesc”

Subiectul viitorului lui Vinicius la Real Madrid este în continuare unul extrem de discutat, ținând cont că cele două tabere încă nu au ajuns la un consens clar privind prelunigirea contractului. Cu toate acestea, jucătorul de 25 de ani a vorbit despre ce urmează pentru el și și-a exprimat dorința de a evolua în continuare pe Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius se află în această perioadă la naționala Braziliei, care urmează să dispute două meciuri amicale de top, unul împotriva Franței (26 martie) și altul contra Crației (1 aprilie). Recent, fotbalistul lui Real Madrid a fost prezent la o conferință de presă premergătoare duelului contra dublei campioane mondiale și a abordat mai multe subiecte.

Vinicius vrea să rămână la Real Madrid

Un jurnalist a vrut să afle care este părerea lui Vini Jr. despre transferul lui Antoine Griezmann de la Atletico Madrid în MLS, la Orlando City, care se va realiza în vară. Vedeta Realului a vorbit la superlativ despre fotbalistul francez și a profitat de moment pentru a-și arăta dragostea față de formația din Madrid, fiind întrebat inclusiv dacă ar fi tentat și el să se tranfere în campionatul nord-american.

“Griezmann e un jucător minunat, a avut o carieră remarcabilă în Spania și alături de naționala Franței. Chiar îmi place de el. Cred că va ajuta mult campionatul (n.r. din MLS).

Eu mă gândesc doar la Real Madrid și să stau acolo mult timp“, a spus starul brazilian, potrivit marca.com.