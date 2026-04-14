„6 înfrângeri în Liga 1 și câștigarea Cupei?” Răspunsul dat de Andrei Nicolescu. Care e obiectivul lui Dinamo

Andrei Nicolescu a oferit declarații despre obiectivul lui Dinamo, pe acest final de sezon. „Câinii” sunt fără victorie în play-off, remizând în ultimele două runde cu FC Argeș și CFR Cluj.
Andrei Nicolescu a fost întrebat dacă ar prefera ca Dinamo să piardă ultimele șase meciuri din play-off, dar să câștige Cupa României, oferind un răspuns categoric.
Andrei Nicolescu a anunțat obiectivul lui Dinamo
Andrei Nicolescu a transmis că și-ar dori ca Dinamo să câștige Cupa României și să nu mai câștige niciun meci în play-off. Președintele „câinilor” a subliniat că obiectivul echipei a fost calificarea în cupele europene.
Dinamo se va duela cu Universitatea Craiova, în semifinalele Cupei României. Partida se va disputa la București, pe 23 aprilie.
„Pentru noi, campionatul, adică titlul, este închis. E de domeniul fantasticului. Pentru Europa sunt șanse pentru că sunt patru puncte până la locul 3. Sunt șanse și trebuie să începem să câștigăm și de atunci totul va deveni mult mai ușor, iar Cupa e un traseu mai scurt. Nu mai ușor, dar mai scurt. Două meciuri față de șase.
(n.r. – 6 înfrângeri în SuperLiga și câștigarea Cupei?) Da, 100%. Dacă vorbim pragmatic. Nu ne-ar conveni, dar pragmatic vorbind ar însemna că ne-am atins obiectivul. Dar la cum jucăm noi nu considerăm că suntem inferiori vreunei echipe din play-off, dar trebuie să învățăm să și înscriem”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.
Andrei Nicolescu a mai declarat că Dinamo nu va arbitra lupta pentru câștigarea titlului, concentrându-se pentru îndeplinirea obiectivului.
„(n.r. – Dinamo e arbitru la titlu) Dinamo trebuie să își vadă interesul. Meciul de cupă e foarte important. Dacă suntem în finala cupei ne putem gândi mai mult. Dar sunt 4 puncte până la locul 3. 4 puncte în 6 etape sunt remontabile. E important”, a mai spus Andrei Nicolescu.
- Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după tensiunile cu Gâlcă: “S-a exagerat foarte mult”
- Costel Gâlcă, sfătuit de un fost antrenor al Rapidului să-l ţină pe bancă pe Dobre: “Nici nu se pune problema”
- Florin Prunea a numit principala favorită la titlu, după etapa a patra a play-off-ului: „Au o poftă de joc extraordinară”
- Marius Niculae a văzut-o pe Dinamo cu CFR Cluj şi a dat verdictul despre echipa lui Zeljko Kopic!
- „Eventul, nu doar titlu”. Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate scrie istorie. Ce a spus despre transferul lui Stanciu