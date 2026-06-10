A confirmat oferta pentru Denis Alibec. Atacantul poate continua în Liga 1: „Așteptăm răspunsul lui”

Denis Alibec (35 de ani) poate continua în Liga 1 și din sezonul viitor. Atacantul a primit o ofertă de la Farul pentru prelungirea contractului.
Actuala înțelegere a lui Alibec cu formația din Constanța a expirat la finalul sezonului recent încheiat, în care Farul a reușit să se salveze de la retrogradare în urma barajului câștigat la loviturile de departajare cu Chindia.
Denis Alibec a primit ofertă de prelungire a contractului cu Farul
Ciprian Marica a confirmat faptul că lui Denis Alibec i s-a propus să continue la Farul pentru cel puțin încă un sezon. Constănțenii așteaptă răspunsul final al atacantului român.
„Am discutat, i-am făcut ofertă lui Alibec. Acum așteptăm răspuns din partea lui”, a declarat Ciprian Marica despre viitorul lui Denis Alibec, conform gsp.ro.
Denis Alibec, care încasează un salariu de 12.000 de euro pe lună la Farul, și-a exprimat dorința de a rămâne la Constanța și în sezonul viitor. După barajul cu Chindia, atacantul a dezvăluit că vrea să joace atât cât îl „țin picioarele” pentru Farul.
„Eu rămân aici. Cât mă mai țin picioarele, o să joc. Dacă cei de la Farul mă vor, eu sunt deschis. Nu doresc nimănui să trăiască ceea ce am trăit noi. Dumnezeu ne-a ajutat, am luptat bine cu toții, suntem fericiți, iar de anul viitor trebuie să schimbăm radical totul. Să arătăm de ce suntem în stare, așa cum am făcut-o în anii trecuți”, spunea Denis Alibec.
Alibec a marcat șapte goluri și a oferit două assist-uri în cele 15 meciuri bifate la Farul, ajutând echipa să se salveze de la retrogradare.
- „E echipă de fotbal, nu spital de urgență”. Dănuț Lupu, reacție dură după ce a văzut ce s-a întâmplat la Dinamo
- Ciprian Marica s-a decis, după ce a ameninţat că pleacă de la Farul! Întâlnire decisivă cu Gică Popescu
- Echipa de Champions League insistă pentru transferul lui Darius Olaru
- Atacantul care a evoluat în La Liga şi Serie A, dorit de FCSB!
- FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri