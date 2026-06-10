A confirmat oferta pentru Denis Alibec. Atacantul poate continua în Liga 1: „Așteptăm răspunsul lui”

Denis Alibec (35 de ani) poate continua în Liga 1 și din sezonul viitor. Atacantul a primit o ofertă de la Farul pentru prelungirea contractului.

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Actuala înțelegere a lui Alibec cu formația din Constanța a expirat la finalul sezonului recent încheiat, în care Farul a reușit să se salveze de la retrogradare în urma barajului câștigat la loviturile de departajare cu Chindia.

Denis Alibec a primit ofertă de prelungire a contractului cu Farul

Ciprian Marica a confirmat faptul că lui Denis Alibec i s-a propus să continue la Farul pentru cel puțin încă un sezon. Constănțenii așteaptă răspunsul final al atacantului român.

„Am discutat, i-am făcut ofertă lui Alibec. Acum așteptăm răspuns din partea lui”, a declarat Ciprian Marica despre viitorul lui Denis Alibec, conform gsp.ro.

Denis Alibec, care încasează un salariu de 12.000 de euro pe lună la Farul, și-a exprimat dorința de a rămâne la Constanța și în sezonul viitor. După barajul cu Chindia, atacantul a dezvăluit că vrea să joace atât cât îl „țin picioarele” pentru Farul.