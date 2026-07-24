Verdictul specialistului, după eliminarea controversată din FC Argeş – Petrolul. Ilie Dumitrescu, de altă părere

Specialistul a dat verdictul, după eliminarea controversată a lui Ricardo Matos, din FC Argeş – Petrolul. Portughezul a văzut direct cartonaşul roşu în duelul din etapa a doua de Liga 1.

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Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp, în careu, înaintea unei repuneri de la marginea terenului. Atacantul a lăsat-o pe FC Argeş în inferioritate numerică încă din minutul 43, piteştenii fiind în avantaj după ce Robert Moldoveanu a deschis scorul în minutul 17.

Verdictul specialistului, după eliminarea controversată din FC Argeş – Petrolul

Ilie Dumitrescu a revăzut faza şi a concluzionat că decizie lui Horaţiu Feşnic a fost una prea dură. Fostul internaţional consideră că lovitura lui Ricardo Matos, asupra lui Paul Papp, nu a fost una extrem de dură, care să fie sacţionată cu cartonaş roşu.

”Nu mi se pare o lovitură. E un gest. Are o reacție, dar nu văd ceva. Mie nu mi se pare că e un cot. Ăsta nu e un cot”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Totuşi, specialistul în arbitraj, Cristi Balaj, a fost de altă părere. Fostul „central” consideră că Horaţiu Feşnic a respectat regulamentul, ţinând cont că Matos l-a lovit cu cotul pe Papp.