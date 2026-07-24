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Verdictul specialistului, după eliminarea controversată din FC Argeş – Petrolul. Ilie Dumitrescu, de altă părere

Viviana Moraru Publicat: 24 iulie 2026, 23:11

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Verdictul specialistului, după eliminarea controversată din FC Argeş – Petrolul. Ilie Dumitrescu, de altă părere

Ricardo Matos, eliminat în FC Argeş - Petrolul/ Captură Digi Sport

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Specialistul a dat verdictul, după eliminarea controversată a lui Ricardo Matos, din FC Argeş – Petrolul. Portughezul a văzut direct cartonaşul roşu în duelul din etapa a doua de Liga 1.

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Ricardo Matos l-a lovit cu cotul pe Paul Papp, în careu, înaintea unei repuneri de la marginea terenului. Atacantul a lăsat-o pe FC Argeş în inferioritate numerică încă din minutul 43, piteştenii fiind în avantaj după ce Robert Moldoveanu a deschis scorul în minutul 17.

Verdictul specialistului, după eliminarea controversată din FC Argeş – Petrolul

Ilie Dumitrescu a revăzut faza şi a concluzionat că decizie lui Horaţiu Feşnic a fost una prea dură. Fostul internaţional consideră că lovitura lui Ricardo Matos, asupra lui Paul Papp, nu a fost una extrem de dură, care să fie sacţionată cu cartonaş roşu.

”Nu mi se pare o lovitură. E un gest. Are o reacție, dar nu văd ceva. Mie nu mi se pare că e un cot. Ăsta nu e un cot”, a spus Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Totuşi, specialistul în arbitraj, Cristi Balaj, a fost de altă părere. Fostul „central” consideră că Horaţiu Feşnic a respectat regulamentul, ţinând cont că Matos l-a lovit cu cotul pe Papp.

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„Atunci când un jucător are o mișcare clară a brațului îndoit și lovește cu cotul adversarul, își asumă riscul de a fi sancționat cu cartonaș roșu pentru comportare violentă. Când lovești un adversar cu mâna întinsă, în general se consideră că este «unealta», mai ales când încerci să te desprinzi de adversar, iar decizia disciplinară este, de regulă, cartonaș galben.

Dacă însă cotul este îndoit și lovești (doar dacă lovești) adversarul, acesta este considerat «arma», iar sancțiunea este cartonașul roșu”, a spus Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

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