A impresionat în Liga 1 şi poate intra în istoria clubului. Ofertă remarcabilă primită: “Am avut discuţii”

Unul dintre jucătorii care au reuşit să se facă remarcaţi în ultimul sezon de Liga 1 a intrat în vizorul unor formaţii din străinătate, iar propunerile de transfer nu au întârziat să apară.
Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a vorbit despre situaţia echipei şi a anunţat ce se întâmplă cu jucătorii care au reuşit să impresioneze la finalul unui sezon în care gruparea ardeleană a terminat pe locul 2 şi a jucat finala Cupei României.
Ofertă importantă refuzată de U Cluj pentru transferul lui Jovo Lukic
Oficialul formaţiei cluejene dezvăluie că a existat deja o discuţie despre Jovo Lukic cu un club din străinătate, iar propunerea, de 2 milioane de euro, nu a satisfăcut nevoia clubului şi astfel a fost refuzată.
“Macalou se simte foarte bine, în iarnă am prelungit pe încă două sezoane. Jovo Lukic mai avea un an de contract, a fost deschis și am prelungit pe încă trei sezoane. El are contract până în 2029. Noi sperăm să nu plece, dar dacă vine o ofertă…Vrem să se termine Mondialul bine pentru el, să vină cât mai repede să ne putem folosi de el pe parcursul campaniei europene, sperăm să fie un traseu cât mai lung.
A fost o alegere foarte bună Lukic pentru noi, a fost golgeterul campionatului. Noi vom avea venituri și pe perioada cât el e prezent în lotul Bosniei la Mondial. Raportându-se la Cupa Mondială precedentă, depinde și de perioada cât va fi Bosnia în turneu, va fi o sumă importantă. Va trebui să împărțim cu Craiova, se iau echipele la care a jucat în ultimii doi ani.
Suntem un club care nu a discutat despre prețuri. Am avut discuții potențiale la două milioane de euro pentru Lukic. Am refuzat automat”, a spus Radu Constantea la TVR Cluj.
Cei mai scumpi jucători vânduţi vreodată de U Cluj
Dacă plecarea lui Jovo Lukic se va face pe minim 2 milioane de euro, atunci atacantul bosniac ar deveni automat cel mai scump jucător vândut de formaţia ardeleană din istorie. În acest moment prima poziţie e ocupată de Dorin Goga, cedat la Poli Timişoara pentru 1,5 milioane de euro în urmă cu mulţi ani.
- Dorin Goga, la Poli Timişoara, pentru 1.5 milioane de euro
- Răzvan Cociş, la Sheriff, pentru 700.000 de euro
- Mamadou Thiam, la Al-Arabi, pentru 500.000 de euro
- Daniel Popa, la FCSB, pentru 300.000 de euro
- Lukasz Szukala, la Petrolul, pnetru 300.000 de euro
