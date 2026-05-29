Ioan Ovidiu Sabău, declaraţie neaşteaptă: dă în Dinamo şi U Cluj chiar înainte de barajul “câinilor” cu FCSB

Ioan Ovidiu Sabău, fostul jucător de la Dinamo şi U Cluj, care ultima dată a antrenat echipa ardeleană, a avut o reacţie neaşteaptată înainte de partida pe care bucureştenii o joacă în compania marii rivale.
Tehnicianul a fost pe banca “studenţilor”, însă a plecat după o serie de rezultate nefaste şi a fost înlocuit de Cristiano Bergodi, cel care a dus echipa în finala Cupei României şi pe locul 2 în Liga 1.
Ioan Ovidiu Sabău, declaraţie controversată înainte de Dinamo – FCSB
Ioan Ovidiu Sabău spune că nu a fost convins de parcursul pe care l-a avut Dinamo în acest sezon şi a făcut o compaţie cu Universitatea Cluj, formaţie despre care spune că nu trebuia să termine în faţa “câinilor”.
“Dinamo m-a surprins în mod negativ sezonul acesta. N-ai cum, e al doilea an așa. Tot vorbim de Dinamo, de proiecte, și e al doilea an la rând în care tu nu ești pe podium. Tot respectul, n-am nimic cu nimeni, dar Dinamo nu e o echipă care o dată să termine pe locul 6, cum a fost anul trecut, iar acum să termine pe locul 4.
Ceva se întâmplă și acolo, zic eu. N-ai cum să fie U Cluj înaintea ta, la tot ce înseamnă Dinamo. Asta nu înseamnă că U Cluj nu a meritat. Merita poate chiar să câștige campionatul sau un trofeu, pentru că a arătat senzațional. Dar Dinamo are totuși un alt statut. Sperăm ca la anul să fie pe podium sau să se lupte la titlu. Eu zic că lotul, la un moment dat, așa cum arăta, era cam la nivelul FCSB, ca valoare individuală.
Eu chiar am apreciat cine a făcut selecția, pentru că a adus jucători, a creat un lot echilibrat, jucători care au calitate. Sigur că mai intervin accidentări, jucători suspendați, ok, dar la un moment dat, luând așa individual jucătorii, se ridicau la nivelul FCSB-ului, care cred eu că are cam cel mai bun lot”, a spus Ioan Ovidiu Sabău pentru GSP.
Ce spune Sabău despre duelul dintre Dinamo şi FCSB
Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre meciul dintre Dinamo şi FCSB şi a numit fotbaliştii la care se aşteaptă să facă diferenţa.
“Când joacă Dinamo – FCSB nu există favorită. E un meci foarte important, va fi încărcătură. Păcat că se joacă pe Arcul de Triumf, e de neînțeles. Dinamo cred că are un atuu că a jucat meciuri importante în ultimul timp, în play-off e alt nivel. La Dinamo, mă aștept să facă diferența Gnahore și Cîrjan, la FCSB cred că un jucător foarte important e Olaru”, a mai spus Sabău.
