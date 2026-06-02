PSG, transfer surprinzător după câştigarea Champions League. Agentul anunţă mutarea: “95%”

PSG a reuşit să câştige Liga Campionilor după finala cu Arsenal, care a fost decisă la loviturile de departajare, iar acum trupa din Franţa pregăteşte campania de mercato şi e aproape să bifeze primul transfer.

Aleksey Batrakov, un tânăr mijlocaş ofensiv de la Lokomotiv Moscova, de doar 20 de ani, este dorit de campioana Franţei şi ar putea să devină în curând coleg cu conaţionalul său, Matey Safonov.

Paris Saint-Germain este foarte aproape de a bifa primul transfer important al verii. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, campioana Franței a ajuns într-un stadiu avansat al negocierilor pentru transferul mijlocașului rus Aleksey Batrakov, de la Lokomotiv Moscova. Suma vehiculată pentru mutare se ridică la aproximativ 25 de milioane de euro.

Semnalul cel mai clar privind apropierea unui acord a venit chiar din partea unuia dintre reprezentanții fotbalistului. Dmitry Cheltsov a declarat că transferul este realizat în proporție de 95%, susținând că oficialii celor două cluburi au purtat deja numeroase discuții în ultimele săptămâni. Agentul a precizat că doar detaliile finale mai despart părțile de semnarea documentelor, notează Goal.com.

Aleksey Batrakov, unul dintre cei mai buni jucători din campionatul Rusiei

În acest context, directorul sportiv al parizienilor, Luis Campos, ar urma să efectueze o deplasare la Moscova pentru a închide negocierile. Prezența portughezului în ultimele etape ale tratativelor este văzută drept un indiciu clar că PSG dorește să finalizeze rapid transferul și să-i ofere lui Luis Enrique încă o soluție pentru compartimentul median.