Aryna Sabalenka a eliminat-o pe Naomi Osaka şi s-a calificat în sferturi la Roland-Garros

Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, s-a impus în două seturi (7-5, 6-3) în faţa lui Naomi Osaka pe terenul Philippe-Chatrier şi s-a calificat în sferturi la Roland-Garros.

După un prim set disputat, Aryna Sabalenka, marea favorită a turneului de la Roland-Garros, a dominat în setul al doilea. Jucătoarea japoneză nu a avut mijloacele necesare pentru a riposta.

În sferturile de finală, ea va evolua cu rusoaica Diana Shnaider, care a eliminat-o pe Madison Keys (6-3, 3-6, 6-0).

Celelalte sferturi din acest an de la Roland Garros sunt Kalinskaya – Chwalinska, Svitolina – Kostyuk şi Andreeva – Cîrstea.