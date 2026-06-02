Mihai Rotaru i-a făcut ofertă jucătorului naționalei României. De ce depinde transferul

Mihai Rotaru întâmpină probleme în transferul mult așteptat. Jucătorul chemat de Gică Hagi la echipa națională a României, Adrian Rus, evită să dea un răspuns la propunerea făcută de Universitatea Craiova.

Ce ofertă i-a făcut Mihai Rotaru jucătorului naționalei României. De ce depinde transferul

Universitatea Craiova riscă să-și piardă unul dintre oamenii importanți din sezonul în care a cucerit eventul. Oltenii i-au pregătit lui Adrian Rus un contract pe 3 ani, iar suma totală pe care ar urma să o încaseze jucătorul, cu tot cu banii de la semnătură, se apropie de 1,3 milioane de euro.

Pentru Universitatea Craiova, păstrarea lui Rus ar fi una dintre cele mai importante mutări ale verii. Însă, un apropiat al clubului Universitatea Craiova, Gică Craioveanu, dă ultimele informații de la masa negocierilor. El spune că jucătorul pare tentat să aștepte o ofertă din străinătate, chiar dacă el declara la finalul sezonului că prima opțiune este Universitatea Craiova.

„Este o ofertă, dar Adi Rus are ultimul cuvânt. Îți dai seama, dacă vine o ofertă superioară, te gândești. Are o vârstă și te poți gândi la ultimul contract”, a declarat el, potrivit DigiSport.

Cum îl lăuda Mihai Rotaru pe Adrian Rus

Mihai Rotaru a avut cuvinte de laudă pentru Adrian Rus și a subliniat felul în care fundașul a luptat pentru echipă în sezonul recent încheiat. „Toți au contribuit foarte mult, dar Adi a venit și a luptat până la ultima picătură”, a spus finanțatorul Universității Craiova.