Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru i-a făcut ofertă jucătorului naționalei României. De ce depinde transferul

Mihai Rotaru i-a făcut ofertă jucătorului naționalei României. De ce depinde transferul

Radu Constantin Publicat: 2 iunie 2026, 8:48

Comentarii
Mihai Rotaru i-a făcut ofertă jucătorului naționalei României. De ce depinde transferul

Mihai Rotaru

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Rotaru întâmpină probleme în transferul mult așteptat. Jucătorul chemat de Gică Hagi la echipa națională a României, Adrian Rus, evită să dea un răspuns la propunerea făcută de Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce ofertă i-a făcut Mihai Rotaru jucătorului naționalei României. De ce depinde transferul

Universitatea Craiova riscă să-și piardă unul dintre oamenii importanți din sezonul în care a cucerit eventul. Oltenii i-au pregătit lui Adrian Rus un contract pe 3 ani, iar suma totală pe care ar urma să o încaseze jucătorul, cu tot cu banii de la semnătură, se apropie de 1,3 milioane de euro.

Pentru Universitatea Craiova, păstrarea lui Rus ar fi una dintre cele mai importante mutări ale verii. Însă, un apropiat al clubului Universitatea Craiova, Gică Craioveanu, dă ultimele informații de la masa negocierilor. El spune că jucătorul pare tentat să aștepte o ofertă din străinătate, chiar dacă el declara la finalul sezonului că prima opțiune este Universitatea Craiova.

„Este o ofertă, dar Adi Rus are ultimul cuvânt. Îți dai seama, dacă vine o ofertă superioară, te gândești. Are o vârstă și te poți gândi la ultimul contract”, a declarat el, potrivit DigiSport.

Fotbalistii craioveni Screciu Vladimir Ionuț, Vasile Mogos, Nicusor Silviu Bancu si Adrian Rus prezinta suporterilor trofeele castigate in aceast sezon dupa meciul dintre Universitatea Craiova si Universitatea Cluj. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Cum îl lăuda Mihai Rotaru pe Adrian Rus

Mihai Rotaru a avut cuvinte de laudă pentru Adrian Rus și a subliniat felul în care fundașul a luptat pentru echipă în sezonul recent încheiat. „Toți au contribuit foarte mult, dar Adi a venit și a luptat până la ultima picătură”, a spus finanțatorul Universității Craiova.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Observator
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
14:53

Andreeva, declaraţie fair-play după victoria cu Sorana Cîrstea: “Trebuia să dau 200%”
14:31

FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!”
14:14

L’Equipe a lăudat-o pe Sorana Cîrstea chiar după eşecul de la Roland Garros: “Exemplară”
14:01

Greșeala „cât casa” a rebelului Higuita, care a eliminat Columbia la Mondialul din 1990
13:38

Suma uriaşă pe care a adunat-o din tenis Sorana Cîrstea în 2026! S-a îmbogăţit după Roland Garros
13:37

Un mare rapidist îl face praf pe Daniel Pancu: “Ciorbă reîncălzită!”
Vezi toate știrile
1 E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura” 2 Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng 3 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 4 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 5 Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă! 6 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo