"Să bat câmpii? Nu". Gigi Becali s-a convins, după Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Noul obiectiv stabilit - Antena Sport

“Să bat câmpii? Nu”. Gigi Becali s-a convins, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Noul obiectiv stabilit

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 8:24

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit o nouă reacţie fermă, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Patronul campioanei a declarat că şi-a luat gândul de la câştigarea titlului, în acest sezon, obiectivul fiind calificarea în play-off.

Gigi Becali a transmis că rivalii de la Universitatea Craiova sunt prea puternici şi va fi dificil pentru FCSB să-şi adjudece al treilea titlu la rând, dacă se va califica în play-off.

Gigi Becali nu se mai gândeşte la titlu, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Gigi Becali a făcut calculele şi pentru play-off, ţinând cont că FCSB a rămas pe locul zece, cu 40 de puncte. Patronul roş-albaştrilor a subliniat că echipele cu care se luptă campioana au meciuri directe între ele, fapt care îi va avantaja pe roş-albaştri.

“Dacă face egal U Cluj cu Argeș (n.r. Botoșani), iar suntem la mâna noastră. Suntem exact ca și înainte, dar cu o etapă mai puțin. Noi luptăm cu Metaloglobus și ei joacă între ei. Dacă se întâmplă să piardă și CFR, o să fie situația identică.

Campionatul nu mai poți, ești la șapte puncte (n.r. după înjumătățire). Acum ne-am resemnat, ce o fi, o fi. Dacă intrăm în play-off, ne luptăm pentru campionat, dar Craiova e prea puternică. E de departe cea mai puternică. S-a văzut la dueluri. Fundașii sunt rudimentari, dar sunt foarte puternici.

Am avut cu poarta goală, dacă dădea Bîrligea gol, noi egalam. Nu ai cum să ai pretenții, pentru că au fost mult mai buni decât noi. Nu are rost să discutăm de arbitraj, totul a fost perfect. Până la ultima picătură luptăm, dar acum trebuie să recunosc, asta a fost. Să bat câmpii că am avut noi ocazii? Nu! Au fost mult mai buni decât noi”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.

