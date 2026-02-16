"Să bat câmpii? Nu". Gigi Becali s-a convins, după Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Noul obiectiv stabilit - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o nouă reacţie fermă, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Patronul campioanei a declarat că şi-a luat gândul de la câştigarea titlului, în acest sezon, obiectivul fiind calificarea în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a transmis că rivalii de la Universitatea Craiova sunt prea puternici şi va fi dificil pentru FCSB să-şi adjudece al treilea titlu la rând, dacă se va califica în play-off.

Gigi Becali nu se mai gândeşte la titlu, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Gigi Becali a făcut calculele şi pentru play-off, ţinând cont că FCSB a rămas pe locul zece, cu 40 de puncte. Patronul roş-albaştrilor a subliniat că echipele cu care se luptă campioana au meciuri directe între ele, fapt care îi va avantaja pe roş-albaştri.

“Dacă face egal U Cluj cu Argeș (n.r. Botoșani), iar suntem la mâna noastră. Suntem exact ca și înainte, dar cu o etapă mai puțin. Noi luptăm cu Metaloglobus și ei joacă între ei. Dacă se întâmplă să piardă și CFR, o să fie situația identică.

Campionatul nu mai poți, ești la șapte puncte (n.r. după înjumătățire). Acum ne-am resemnat, ce o fi, o fi. Dacă intrăm în play-off, ne luptăm pentru campionat, dar Craiova e prea puternică. E de departe cea mai puternică. S-a văzut la dueluri. Fundașii sunt rudimentari, dar sunt foarte puternici.