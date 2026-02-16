Mihai Stoica a dat verdictul după Universitatea Craiova - FCSB 1-0: "Trebuie să ne rugăm" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a reacţionat după înfrângerea suferită de echipa sa pe Ion Oblemenco, în meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-1. Formaţia roş-albastră este la două puncte de play-off, cu trei etape înainte de final, iar lucrurile sunt complcate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB are nevoie de trei victorii, dar şi de rezultate care să o ajute, pentru a obţine un loc în play-off. Mihai Stoica a declarat după meciul de la Craiova că FCSB trebuie să se roage pentru rezultate favorabile în celelalte meciuri, fiind convins că un rezultat de egalitate i-ar fi pus pe roş-albaştri într-o postură mult mai bună.

Mihai Stoica a dat verdictul după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “A demonsrtat că e cea mai bună echipă din ţară”

De asemenea, Mihai Stoica a recunoscut că Universitatea Craiova este cea mai bună echipă din ţară în acest moment şi a felicitat atmosfera de pe Oblemenco, dar şi arbitrajul.

“În prima repriză au fost mult peste noi, am avut șansă că am intrat cu 0-1 cu la pauză. În a doua am jucat altceva. Îmi e greu să spun că am fi meritat egal, deși ocaziile au fost mari, ocaziile lui Bîrligea au fost rarisime.

Trebuie să ne rugăm să iasă rezultatele pe care le așteptăm și să câștigăm 3 meciuri la rând. Un egal ne lăsa la mâna noastră. Arbitrajul ireproșabil, atmosferă excelentă, Craiova a demonstrat că e cam cea mai bună echipă din țară. Vom vedea, mai e de jucat.