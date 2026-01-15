A plecat de la Dinamo după numai 6 luni! Evoluase în aproape toate meciurile în acest sezon - Antena Sport

Închide meniul
A plecat de la Dinamo după numai 6 luni! Evoluase în aproape toate meciurile în acest sezon

Daniel Işvanca Publicat: 15 ianuarie 2026, 20:31

Jucătorii de la Dinamo / SPORT PICTURES

Dinamo București se pregătește de reluarea campionatului, „câinii” urmând să dea piept cu Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Cu câteva zile înaintea meciului, aceștia au pierdut un jucător important.

Este vorba despre Charalampos Kyriakou, fotbalist sosit la formația din Ștefan cel Mare la începutul acestui sezon, mai exact pe data de 1 iulie 2025.

Charalampos Kyriakou și-a reziliat contractul cu Dinamo

Charalampos Kyriakou ajungea la Dinamo la începutul acestui sezon, asta după ce semna din postura de jucător liber de contract. Mijlocașul cu 74 de selecții în naționala Ciprului a jucat în 19 meciuri în actuala ediție de campionat și totuși nu va rămâne sub comanda lui Kopic.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, acesta și-ar fi reziliat deja contractul cu Dinamo București, după doar șase luni de când a fost transferat de gruparea alb-roșie.

  • 600.000 de euro este cota de piață a lui Charalampos Kyriakou
  • 21 de meciuri a jucat în total acesta la Dinamo, oferind trei assist-uri 

